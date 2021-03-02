شاومي تطلق سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أن الجيل الثالث من سماعة الرأس اللاسلكية يمتاز باتصال بلوتوث أكثر استقرارا مع فترة أطول لتشغيل البطارية وجودة أفضل لتشغيل الصوت.

وتشتهر شركة شاومي بإنتاج العديد من الموديلات منخفضة التكلفة من سماعات الرأس اللاسلكية مثل Mi True Wireless Earbuds Basic 2، وأكدت الشركة الصينية على أنه سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة تعتمد على معالج كوالكوم QCC3040 TWS-SoC، والذي يضمن إنشاء اتصال البلوتوث 5.2 بشكل أكثر استقرارا مع توفير صوت فائق النقاء.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن المعالج الجديد يدعم تقنية كوالكوم aptX لتشغيل الصوت بصورة أفضل، بالإضافة إلى تقنية cVc لإجراء المكالمات الهاتفية بشكل أكثر وضوحا، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 30 ساعة ارتباطا بعلبة الشحن، ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق السطح الحساس للمس على الجانب الخارجي لسماعة الرأس اللاسلكية، وأعلنت شركة شاومي عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة في الأسواق العالمية اعتبارا من 4 مارس الجاري، ولكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.