شاومي تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Mi Reader Pro الجديد

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية Mi Reader Pro الجديد، الذي يمتاز بشاشة كبيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يشتمل على شاشة قياس 7.8 بوصة بدلا من 6 بوصة في الإصدار السابق، وتعمل الشاشة الجديدة بدقة وضوح 1872 x 1404 بيكسل مع كثافة بيكسلات تبلغ 330 نقطة في البوصة المربعة.

كما يأتي قارئ الكتب الإلكترونية الجديد مزودا بإضاءة خلفية، والتي يمكن تعديلها حسب رغبات المستخدم بين ألوان الإضاءة الباردة والدافئة.

وأوضحت شركة شاومي أن قارئ الكتب الإلكترونية الجديد يأتي بوزن 251 جراما ولا يتعدى سُمكه 7 ملم، وينبض بداخله معالج رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبالتالي يجمع قارئ الكتب الإلكترونية الجديد بين الأداء الفائق والاستهلاك المنخفض للطاقة الكهربائية.

ويعتمد جهاز شاومي Mi Reader Pro الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 8.1، ويتم نقل الكتب الإلكترونية الجديد عن طريق شبكة الواي فاي أو تقنية Baidu Netdisk، وتصل فترة تشغيل البطارية سعة 3200 مللي أمبير ساعة إلى 70 يوما.