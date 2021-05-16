شاومي تطلق هاتفها الذكي Redmi Note 10 5G الجديد

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 10 5G الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة تعمل بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم تقنية 5G.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Redmi Note 10 5G الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وتظهر كاميرا السيلفي في ثقب في منتصف الجزء العلوي من الشاشة وتعمل بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

وتظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية على الجانب الخلفي من هاتف شاومي الجديد، ويعمل المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، وينبض بداخل هاتف شاومي الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 700 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة، وبطارية كبيرة نسبيا بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة 18 وات عن طريق منفذ USB-C، لم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.