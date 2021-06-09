"شاومي" تطلق هاتف "5G" من الفئة المتوسطة

أعلنت شركة شاومي عن صدور أول هاتف “5G” في المغرب من الفئة المتوسطة، ويتعلق الأمر بهاتف “Redmi Note 10 5G”.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه “تم الإعلان في المغرب عن صدور هواتف جديدة من سلسلة شاومي ريدمي نوت 10″، مضيفا أن “المغرب يعرف ثورة رقمية، وبما أن خدمات الجيل الخامس هي على الأبواب، فشاومي المغرب قامت بخطوة استباقية بالإعلان عن هاتف Redmi Note 10 5G أول هاتف 5G في المغرب بالفئة المتوسطة للهواتف الذكية، وهذا يعني أن هذه الأخيرة لن تبقى حصرا على الهواتف من الفئة العليا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بالإضافة لدعم شبكات G5، فهو يدعم كذلك بطاقتي سيم، كلاهما G5، كما أنه يتوفر على معالج قوي وكاميرا مميزة بدقة عالية مع شاشة +FHD بتردد 90 هرتز وتقنية Adaptive Sync، مع بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير”.

وورد ضمن البلاغ أنه “في وقت قياسي لا يتجاوز 30 دقيقة، تم بيع 200 هاتف Redmi Note 10 5G في عرض خاص بالتزامن مع إطلاق الهاتف بالمغرب”، مضيفا أن “هاتف Redmi Note 10S هو فرد آخر من سلسلة ريدمي نوت 10، يأتي بمواصفات قوية ومقاربة للمواصفات بهواتف الفئة العليا، أولها المعالج الذي يقدم أداء جد قوي وسرعة عالية، خصوصا لعشاق الألعاب، مع شاشة أموليد بمستوى سطوع عال”.

وأوضحت شركة شاومي أن “الهاتف مزود بأربع كاميرات، مع كاميرا أساسية بدقة عالية 64 ميجا بكسل بخصائص جديدة ومميزة، مع بطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير بقوة شحن 33 واط”.

يشار إلى أنه تم إنشاء شركة “شاومي” (Xiaomi) في أبريل 2010، وصنفت ضمن المجلس الرئيسي لبورصة هونج كونج للأوراق المالية في 9 يوليوز 2018. و”Xiaomi” هي شركة إنترنت ترتبط هواتفها وأجهزتها الذكية بقلب منصة إنترنت الأشياء.

ومن خلال رؤية تستند لتكون صديقة لمستخدميها وكونها “أروع” الشركة في قلوبهم، فإن “Xiaomi” مكرسة للابتكار المستمر، مع التركيز على الجودة والكفاءة التي لا تضاهى.

وتصنع الشركة بدون توقف منتجات استثنائية بتكاليف عادلة، بحيث يمكن للجميع الاستفادة من تجربة حياة أفضل من خلال الابتكار التكنولوجي.