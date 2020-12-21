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تعليقات الزوار3
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صافي دخلو المؤثرين و المؤثرات التلفونات د شاومي غايغلاو 🙁
C’est honteux de voir autant de monde dans un si petit espace et sans la moindre geste barrière. Les personnalités soit disant connues, doivent donner l’exemple.
Ceci n’impacte pas la marque MI qui reste une grande marque au Maroc et au monde.
Merci
فين الكمامات والمسافة الاحترازية يا رجال ونساء الفن والمؤثرين ديال التواصل الاجتماعي