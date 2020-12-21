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‫تعليقات الزوار

3
  • عادل
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:19

    صافي دخلو المؤثرين و المؤثرات التلفونات د شاومي غايغلاو 🙁

    0
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  • Bouzagaoui
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:37

    C’est honteux de voir autant de monde dans un si petit espace et sans la moindre geste barrière. Les personnalités soit disant connues, doivent donner l’exemple.
    Ceci n’impacte pas la marque MI qui reste une grande marque au Maroc et au monde.

    Merci

    6
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  • عبدالرزتق
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:37

    فين الكمامات والمسافة الاحترازية يا رجال ونساء الفن والمؤثرين ديال التواصل الاجتماعي

    14
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24 ساعة