شباب المحمدية يبلغ دور ربع نهائي كأس العرش

بلغ فريق شباب المحمدية دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تفوقه على ضيفه فريقه الدفاع الحسني الجديدي عقب الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية (5-3)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب البشير بالمحمدية برسم ثمن نهائي كأس العرش (2019-2020). وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المقابلة، التي أدارها الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لمثلها.

وكان فريق شباب المحمدية سباقا إلى التسجيل بواسطة المهاجم أسامة المليوي في مناسبتين (د 4 ود 17)، ليعادل بعد ذلك فريق الدفاع الحسني الجديدي الكفة عن طريق كل من العميد مهدي قرناص في الدقيقة 24 والمهاجم الأوسط ياسين الذهبي في الدقيقة 77 من المباراة.

وخلال الشوط الإضافي الأول، منح متوسط الميدان اسماعيل المترجي التقدم لفريق شباب المحمدية في الدقيقة 101، ولم تمض سوى دقيقتين ليعدل فريق الدفاع الحسني الجديدي الكفة مجددا بواسطة المدافع نجم الدين ابراهيم.

عقب ذلك، احتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لفريق شباب المحمدية الذي سجل خمس ضربات مقابل ثلاث لفريق الدفاع الحسني الجديدي.

وبهذا الفوز، ينضم فريق شباب المحمدية إلى ركب الأندية المتأهلة إلى دور ربع مسابقة كأس العرش؛ ويتعلق الأمر بكل من المغرب الفاسي، وحسنية أكادير، والرجاء الرياضي، والجيش الملكي، ورجاء بني ملال، والمغرب التطواني.

يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد قررت بتنسيق مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة الوداد الرياضي أمام سريع واد زم، التي كانت مقررة مساء أول أمس الثلاثاء، بسبب التزام نادي القلعة الحمراء بالمشاركة في دوري عصبة الأبطال الإفريقية.