شباط: هذه تفاصيل "مؤامرة 2016" لإسقاط "البيجيدي" من رئاسة الحكومة

ضمن الحلقة الأولى من برنامج “نقاش في السياسية” في موسمه الثاني، قال حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، إن مدينة فاس في حاجة إلى عملية إنقاذ بسبب سوء تدبير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن حزب الاستقلال يراهن على الانتخابات المقبلة، وكذلك على المدن الكبرى.
وفي أول خروج إعلامي مصور له بعد سنتين من الغياب، أعلن البرلماني عن “فريق الميزان” أن ساكنة مدينة فاس تجمع عليه كعمدة سابق للعودة في انتخابات 2021، لأن هناك فرقا كبيرا بين تدبير “حزب الميزان” وما فعله العدالة والتنمية، برئاسة العمدة الحالي إدريس الأزمي الإدريسي، مؤكدا أن “البيجيدي” أتقن خطاب المظلومية رغم أن الملعب كان فارغا ليقوم بعمله.
وأكد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال أن علاقته بالقيادة الحالية عادية، رغم المشاكل التنظيمية التي أفضت إلى الإطاحة به، مشددا على أن “الحزب موحد بعدما تم دفن الماضي، لأن الأولوية هي للوطن وإخراج حكومة يمكنها إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية والسابقة، التي قادها العدالة والتنمية”.
شباط يرى أنه لا مشاكل مع القيادة الحالية، وأن من يسلم التزكية هو الأمين العام أو من ينوب عنه، وهذا الأمر سيتم بعد دنو الانتخابات، مشددا على أن “الحزب يتمتع بديمقراطية داخلية حقيقية”، وعلى أن “النقاش يقويه ولا يؤثر عليه”.
وكشف الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عن جزء من تفاصيل ما وصف نهاية سنة 2016 بـ”المؤامرة” لإسقاط حزب العدالة والتنمية، موردا: “ذهبت في اتجاه احترام الدستور، رغم أن بعض الإخوان سامحهم الله اقترحوا اللجوء إلى الحزب الثاني، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، لرئاسة الحكومة بعد فشل بنكيران في الحصول على الأغلبية”.
واتهم شباط جميع الأمناء العامين المشاركين في اللقاء بالموافقة على هذا المقترح، باستثناء حزب الاستقلال، مؤكدا أن “الهدف كان تقديم قراءة ثانية للفصل 47 من الدستور”، وزاد مستدركا: “لكن موقفي كان واضحا، وهو أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الأول، وإذا كان هناك توجه آخر يجب تعديل الدستور”.
وشدد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال على أنه “دفع ثمن عدم الانخراط في هذه العملية، لأنه إذا لم يؤد الثمن لا داعي أن يكون سياسيا أو فاعلا في المجتمع”، مضيفا: “منذ صغري وأنا أؤدي الثمن، وهذا موقف أعتز به، لأنه لم يكن هناك من يتحكم في الحزب لاتخاذ أي قرار”.
في المقابل أوضح شباط أن عدم دخول حزب الاستقلال إلى حكومة العدالة والتنمية الثانية جاء بعد “الفيتو” الذي فرض عليه من التحالف الذي قاده عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مسجلا أنه تم اقتراح انضمامه إلى التحالف، وعندما رفض تم الاعتراض عليه لدخول الحكومة.
ووصف شباط حكومة “البيجيدي” الأولى والثانية بأنها “أخطر من كورونا”، إذ قال: “كورونا ضربت المغرب منذ 2012، مع رئاسة العدالة والتنمية للحكومة، إذ خلقت جوا من الاحتقان، عبر الزيادة في الأسعار والفقر ومحاكمة النشطاء والصحافيين”، معتبرا أن “حزب الاستقلال حكم على فشل الحكومة منذ انسحابه سنة 2013”.
يا اهل فاس . اذا كنتم ترفضون العدالة والتنمية لحكم فاس مجددا فهذا حقكم. لكن لا يجب ارتكاب خطا وحماقة بانتخاب هذا الرجل مجددا وانتم ادرى به اكثر من غيركم.
فلا يلدغ الانسان من الجحر مرتين
يبدوا ان الفساد وتجار النهب والسلب قضاء وقدر على المغاربة. كيف يعقل ان رجل كالسيد شباط ان يدخل المغرب دون إعتقال؟؟؟
تبارك الله على سوبرمان لي غادي انقد مدينة فاس من البيجيدي. فاس وكجميع المدن المغربية يخصها شباب واعي مثقف وفيه الروح الوطنية اما هادشي لي كاين سبحان الله مزال مبغاو اشبعو مغدي اعمر عنيكوم غير التراب . عقنا بيكوم الخونة
لا أظن أنك تريد إنقاذ مدينة فاس، فقط تريد إنقاذ ممتلكاتك، جميع الأحزاب همها الوحيد هو الجشع في جمع المال على حساب المواطن المغلوب على أمره
لقد مللنا من خطاباتكم ووعودكم الكاذبة فكانت مدينة فاس في عهد شباط مرتعا للإجرام وقطاع الطرق وأصبحت الآن آمنة مطمئنة بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة وليس لأحد الفضل في تحقيق الإستقرار الذي كان المواطن الفاسي يتمناه مند عقود فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان.
بالنسبة للدستور فهو واضح و لا يحتاج قراءة لا منك و لا من غيرك و بالنسبة لعهدتك على رأس مدينة فاس فأرجو ان لا تتكرر …و اذكرك بفضيحة اهدار المال العام على بناء برج ايفل الشوهة …..
عامين وهو في ألمانيا وتركيا وباقي برلماني؟واش مكاينش تسجيل الغياب في مجلس النواب
ياسيدي لا انت ولا البيجيدي يمثلون المغاربة علما ان احزابكم هي اصلا فاقدة للمصداقية الشعب كما في علم الجميع،،يكفي ان: الغالبية الساحقة من المغاربة يقاطعون الانتخابات ،حتى حزب البيجيدي الدي يترأس الحكومة لم يستطع أن بستقطب من اصوات الناخبين المغاربة سوى4% فقط ؟!
كفى من تقليد بكاء الذيب لأن الشعب المغربي مل هذه الاسطوانة القديمة التي لا تفيذه في شيء .
بكل صدق وبكل صراحه كمواطن مغربي لانتمي لاي حزب والله شهيد على ماقول…. حزب فقهاء لبجدي فاشل سياسيا عمليا ثقافيا تسيريا هدفه من زوبعة تحريض والبكاء، لوصول لمنابع القرار وتحقق له ذالك بعد استحمار الشعب المغربي بالدين وتطاول عل ثوابة الوطن ايام. معارضه مماجعله يحصد اصواط فقها رواض مساحيد وبمساعده ضغط كتير من معلمات ومعلمين على أوليا تلاميذ و اصوط بعض موظفات لي عطينها لنعاس وسليت في الادارات نعم
حزب لبجدي طغى على شعب المغربي بعد تنزيل قرارت املأت مدونات لينال رضا فرنسا والغرب ليصمن لستمراريه في صلطه مدى الحيات واستنزاف ملاير من خزينه دوله لزاد اتباعه وتبيعاته من اثريا واغنبا واعيان لبلاد نن ضهر لعباد هذه حقيقه ومن يقول عكس ذالك فهو منغمس في ريع زبونبه ولمحسوبيه لحزبيه حزب لبجدي باع الشعب لارباب محطات توزيع المحروقات باع شعب لشركات توزيع الكهرما إهدار المال العام في دعم186مليار لمقدم لشركات اجنبيه متل الزا طوبىس رباط سلا وطوبيس كزا محمديه وطوبيس القنيطره رسالتي لكل أحزاب ولكل مغاربه. حذاري من تحريض عل مقاطعه لنتخابات من طرف الاخوان وبعدل والإحسان غادي تقدمو طبق من ذهب لحزب توحيد ولبجدي
السلان عليكم
لست إخوانيا و لا استقلاليا و لا متحزب.
لاكن لما كنت في الحكونة السابقة وعلمت أن الحزب المعني أخطر من كورونا، لمادا لم تخرجوا منها؟
حالكم كحال الحاح عبد الله الشيوعي ديال التقدم و الاشتراكية، لما كان في الحكومة كان يتعنى بجمالها كل ليلة من ليالي الأنس بعد العشاء و العصير.
ولما طردوه منها أكثر لهم اللعان.
كية المشتاق إلى داق!
كيفما كان الحال فإن العدالة و التنمية أخد خبرة تسيير الحكومة في هذه الفترة
أتمنى أن تتكتل الأحزاب في المغرب الى يمين و يسار بعيد عن التجاذبات و الأسلمة كلنا مسلمون بدون مزايادات و أن يتم ادماج الشباب في القرارات و ترك المكان عند ضعف النتائج
و تحمل الوزارات الكبرى كالتعليم و الصحة
سئمنا من هذه الوجوه وهذه الخطابات. نخاف أن تمر أزمة كورونا عند باقي الدول بسلام وبأقل ضرر وتكون محطة بمراجعة الدات والإصلاح ونحن سنعود بسنوات ضوئية للوراء بسبب هؤلاء الإنتهازيين الذين لم يرحموا هذا الشعب حتى في أوج الأزمة. فالمواطنون ينتظرون الفرج بعدما توقفت عجلت نشاطهم لتدبر قوت يومهم وهؤلاء يتصارعون على المناصب ومنهم من يتصارع من أجل التقاعد السمين وهم غير واعين بأن السفينة تغرق وربانها الوحيد صاحب الجلالة يحاول إنقادها. فنطالب من الربان أن يرمي في البحر هؤلاء الإنتهازيبن لكي نخفف من عبئهم وشغبهم. باراكا علينا راه اتقهرنا.
ان لم تستحي افعل ما شئت.من رخص للعديد من التجزءات؟ من له ماض عريق في التخلويض؟ اللهم طول عمرنا حتى نرى الظالمين يحاسبون في الدنيا قبل الآخرة .من غاب عن حضور البرلمان لمدة سنتين مبررا ذلك بالمرض او التمارض؟عدة أسئلة وحب طرحها.السياسة فسدت في المغرب الحبيب الذي ابتلاه الله بنماذج لا تشرفه .لقد صدق المثل المصري الذي يقول (اللي اختشوا ماتوا) والله ما بقى لي ما أقوله من غير حسبنا الله ونعم الوكيل.ويحدثونك عن العزوف الانتخابي؟!!!!!
لقد انكشفت لعبة الأحزاب السياسية الكل يلهث وراء المناصب لنيل نصيب من الكعكة الكل يدعي انه الأفضل وأنه الانزه ولكن الحقيقة غير ذلك تماما جميع الأحزاب انكشفت وسنسمع الكثير من هذه الأسطوانات عندما تقترب الانتخابات
كنت اتمنا لو لم تكن هناك احزاب نهاييا لانها هي مصدر وعش الفساد الله يحفظ المغرب يا رب
إذا لم تستحي فقل ما شئت ولكن الشيء الوحيد الذي أنا متيقن منه هو أنك لن تستطيع استحمار المغاربة لأنك عودتك فيها إن
من يحاكم المناضلين والصحافيين هو جهاز يتحكم في البلاد وفي الحكومة وهو الذي أخرجك من الحزب بعد تصريحك حول موريتانيا وإرسال بنكيران إلى التقاعد بخلصة سمينة.شكرا لحديثك عن المؤامرة ضد حزب لامبة لكن لا أظن أن رجوعك فيه فايدة
واش ما بغيتيش تحشم… سير فحالك الله يرحم ليك الوالدين… فاس والفاسا بريئين منك ومن امثالك…
مزدوج الجنسية لا يحق له ان يرشح للا نتخابات البرلمانية حتى لا يسلت ويخلي البلاد بدون محاسبة خدوا دولة اسرائيل كمال للدمقراطية المغاربة الأغلبية وليس الكل يتخلون عن جنسيتهم في كل فرصة تتيح لهم.مزدوجوا الجنسية لامحل لهم في السياسة.
على من تحكي زبورك يا شباط. ألا تستحيي من الكذب والتدليس والنفاق ؟ انا لا علاقة لي بالبيجيدي و انت أسوأ من تولى رئاسة جماعة فاس. لماذا لم تتحدث عن انقلابك على بن كيران سنة 2013 و عن الذين دفعوك الى ذلك؟ وحده المرحوم محمد الوفا رفض مسايرتك في مخططك المافيوزي لأنه من دهاة السياسة ومناضل حقيقي. لماذا لم تتحدث عن غيابك عن المغرب مدة سنتين و أنت تستفيد من أجرة البرلمان بمرتب شهري كبير ؟ اذا كان البيليكي لا يصلح لتغيير شؤون فاس فأنت لا تصلح لشيء. خربت البلاد و نهبت الاموال من سيكليس بسيط الى ملياردير كبير. انت نموذج للطاقة السياسية المرتشية الحالية ومنها بن كيران وبن عبدالله و لشكر و هلم جرا من الانتهازيين. تدعي الدفاع عن سكان المدينة التي غبت عنها مدة طويلة تدعي ذلك لخدمة مصالحك الخاصة. الله ينعل من لا .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بقيتي فيا مسكين بقات فيك فاس وبااااااااااااز
اشرح لنا يا شباط كيف راكمت ثروتك الهائلة في ضرف وجيز و نحن نعلم وضعك المادي العائلي فانتم لم ترثوا من والدكم الا الفقر.
هل راتب عمودية فاس و البرلمان كفيل بان يصبح صاحبه ميليارديرا؟.
نعرف جيدا حزب الاستقلال ولا داعي إلى تزكيتهأنه الحزب الذي تقرر طموحات المغاربة منذ الاستقلال كان متآمرت ضد الديموقراطية ودولة الحق والقانون هو بكل بساطة حزب شعبوي منخرطوه كلهم وصوليون انتهازيون يؤمنون بالمحيوبية والزبونية في التوظيف والارتقاء إلى المناصب واعطاء التزكيات فحذار حذار ثم حذار والف خذار
كفى التفاهة كفى ……..؟ ألم يحن الوقت بعد لفتح المجال أمام الكفاءات الشابة لولوج المسؤولية بالله عليكم اتركوا الشعب لينهظ كفى من الزبونية والمحسوبية .لاخوف عليكم من المتابعة والمحاسبة وعند ربكم تختصمون. الشباب مستعد لتحمل المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
بالله عليكم كيف يعقل ان اشخاص شاخوا وهم محتكرين الساحة السياسية و رئاسة امانة الاحزاب انهم سيغيروا ما افسدوه و كيف يعقل ان تتق بمثل هؤلاء الدين يرقصون على الوثر الحساس في كل مرة تقترب فيها الانتخابات املا في كسب اصوات المغاربة و الله مكتحشموا راه لا تقة فاولاد عتيقة
يا علماء الاثار، لا حاجة لحفريات، الديناصورات السياسية التي تعتاش من السياسة و التي حسبناها انقرضت توجد عند هسبريس. بقي فقط ان نكتشف كيف ان برلماني انتخب من طرف الشعب اختار ان يتبخر لاسباب شخصية و يطمح ان يعاد انتخابه. لاهل فاس حظ كبير فيمكنهم الآن افتتاح متحف للتاريخ الطبيعي.
يعتمدون على عقلية ان المواطن ينسى بعد مدة لهذا ظهر هذا السوبيرمان
أتسائل ما حصل في بلادي حتى أصبح الناس لا يفرقون ما بين الصالح والطالح
كيف يعقل ويرجع هذا المعتوه من جديد ويتكلم بلا حسيب ولا رقيب
هذا الذي يسمى شباط يجب أن يحاسب ويعاقب على كل ما نهب وهرب للخارج
إذا انتخب هذا، سأفقد الثقة في المغاربة والقضاء، هذا يجب أن يحاكم وراء القضبان
أين الأحرار والشرفاء…؟؟؟
أم البلاد سيطر عليها التماسيح والعفاريت وبني صهيون