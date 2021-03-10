شبان الكرة الطائرة يبلغون نهائيات بطولة العالم

تمكن المنتخب المغربي للشبان في الكرة الطائرة (أقل من 21 سنة) من التأهل إلى نهائيات بطولة العالم؛ المقررة في الفترة ما بين 22 و30 شتنبر المقبل بإيطاليا وبلغاريا.

وجاء هذا الإنجاز عقب احتلال شبان الكرة الطائرة المركز الثالث في بطولة إفريقيا للأمم، التي أقيمت في مصر خلال شهر فبراير الماضي.

ووفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، فإن الرتبة الثالثة قاريا للمنتخب المغربي مكنته أيضا من تحسين ترتيبه عالميا؛ إذ بات يحتل الرتبة العاشرة من أصل 224 منتخبا.

وأضاف المصدر نفسه أن تأهل الفريق الوطني المغربي إلى بطولة العالم يعتبر إنجازا متميزا، بالنظر إلى الإكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية وما تبعها من توقف المنافسات.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة؛ بعد سنوات 2013 بتركيا و2015 بالتشيك و2019 في مملكة البحرين.