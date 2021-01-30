عاطلون مغاربة يطالبون بولوج الوظيفة العمومية

نظم الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بجماعة تمسمان وقفة احتجاج أمام مقر الجماعة ذاتها، في إقليم الدريوش، من أجل المطالبة بالتشغيل والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية عينها ترديد مجموعة من الشعارات المطالبة بـ”إيجاد حلول فعلية لقضية تشغيل المعطلين بتمسمان”، والمنددة بـ”سياسة الإقصاء والتماطل والهروب إلى الأمام”.

وقال محمد أوشن، ممثل الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بتمسمان، إن “الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق الدفاع عن الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية”، مستنكرا “سياسة التجاهل والآذان الصماء من قبل المسؤولين تجاه هذه القضية”.

وأبرز أوشن، في تصريح لهسبريس، أن “الفرع المحلي يعمل حاليا على إعداد أشكال نضالية عبارة عن وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات أكثر تصعيدا في المستقبل، في حالة عدم التعاطي المسؤول مع الملف المطلبي”، مؤكدا “تشبث مناضلي جمعية المعطلين بحقهم المشروع في التشغيل”.