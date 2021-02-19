شبح الفيضان يهدد مشاريع تنموية في شفشاون‬

انتقدت فعاليات جمعوية بمركز الجبهة، التابع لإقليم شفشاون، طريقة تنزيل مشاريع بمركز الجماعة الترابية، واصفة إياها بـ”المفتقدة للدراسة التقنية السليمة والرؤية التنموية المستقبلية”.

وأعطى سعيد بوزيد، فاعل جمعوي، المثال بالمركز السوسيو رياضي بالجبهة، الذي تم إنجازه بمحاذاة واد، مسائلا الجهات الوصية عن سلامة المكان الذي اختير لاحتضان هذا الفضاء العمومي.

ونبه الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى إمكانية حدوث كوارث طبيعية في مقبل السنوات، مشيرا في هذا السياق إلى الأمطار الطوفانية التي شهدتها الجماعة السنة الماضية، والسيول التي غمرت الوادي وأحدثت أضرارا بملعبين للقرب، ومحذرا من تكرار سيناريو ملعب تزريت نواحي تارودانت، أو ما بات يعرف بملعب الموت.

وقال بوزيد إن المركز السوسيو رياضي لجماعة الجبهة انتهت به الأشغال منذ سنة دون أن يحتضن أي نشاط رسمي، كما لم يتم إصلاح الأضرار التي خلفتها السيول، داعيا إلى فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية.

وطالب المتحدث ذاته الجهات الوصية، وعلى رأسها عامل إقليم شفشاون، بالتدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، مع ضرورة التفكير في حماية المركز السوسيو رياضي من خطر الفيضانات مستقبلا.