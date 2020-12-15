شبكة تطالب القطاعات الحكومية بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” القطاعات الحكومية بتسريع إجراءاتها القطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما دعت الحكومةَ إلى توفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية الكافية من أجل إنجاح هذا الورش، معتبرة أن التفعيل لا يمكن أن ينجح دون توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك.
وبالرغم من أن القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ألزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية في حدود الإمكانيات المتاحة، فإن “أزطا أمازيغ” تؤكد أن ذلك لا يُعفي الدولة من “ضرورة توضيح المجهودات التي قامت بها لتعبئة الإمكانيات اللازمة وسُبل تدبيرها”.
“أزطا أمازيغ” أصدرت مذكرة حول المخططات القطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتعاون مع سفارة سويسرا بالرباط، تضمنت مجموعة من الإجراءات التي ترى الشبكة ضرورة تفعيلها من لدن القطاعات الحكومية من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور.
وشددت الشبكة على أن كل قطاع حكومي مُطالَب ببرمجة التوظيف وخلْق المناصب المالية اللازمة للمهام المنوطة به في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويبدو مسؤولو “أزطا أمازيغ” متوجسين من تحمّس القطاعات الحكومية لتفعيل المنشور الموجه إليها من لدن رئيس الحكومة حول مخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وهو ما عبّر عنه عبد الله بادو، رئيس الشبكة، بقوله: “إلى حد الآن، لم يقدم أي قطاع حكومي مخططه.. وباستثناء وزارة العدل فإن باقي القطاعات لم تباشر حوارات مع الفاعلين المعنيين”، مضيفا: “نريد التزامات واقعية لضمان تنزيل التفعيل الرسمي للأمازيغية”.
وتنص المادة الـ32 من القانون التنظيمي 26.16 على أن تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
رئيس الحكومة دعا الوزراء إلى موافاته بمخططاتهم القطاعية، مصحوبة بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32 من القانون التنظيمي المذكور، في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2020.
وفي شهر شتنبر الماضي، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها؛ لكن عمل اللجنة، بحسب مسؤولي “أزطا أمازيغ”، ينبغي أن يُحاط بالوضوح، إذ قال الفاعل الحقوقي التيجاني الهمزاوي: “إلى حد الآن، لا نعرف كيف تشتغل اللجنة”.
وأضاف: “رئيس الحكومة أناط للجنة مهمة التتبع والتقييم؛ ولكن ينبغي توسيع مجال إبداء الملاحظات والتشاركية والشفافية، وهذا يقتضي جعل كل المعطيات والدراسات التي تدور حول الموضوع متاحة على نطاق واسع، كما ينبغي نشر ملخصات مداولات وأشغال اللجنة، وليس فقط بلاغات تتضمن رؤوس الأقلام”.
وتؤكد شبكة “أزطا أمازيغ” على ضرورة الترافع من أجل استكمال المسار التشريعي للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “على علّاته، وتذكير الحكومة ومختلف الفاعلين الحزبيين أن علاقة الدولة بالأمازيغية تشوبها اختلالات”، يقول عبد الله بادو، رئيس الشبكة، مشددا على أن ورش التفعيل “ورش وطني مهم جدا ينبغي الاهتمام به وأن يحظى بأولوية لدى جميع القطاعات الحكومية”.
وطالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة القطاعات الحكومية بتحيين ترسانتها القانونية والتنظيمية، وتنقيحها من المقتضيات المخالِفة للمستجدات الدستورية، وللقانون التنظيمي 26.16.
وذهب التيجاني الهمزاوي إلى القول إن “هناك تتناقضا فجا بين قوانين عدد من القطاعات الحكومية والدستور.
وبخصوص الورش اللغوي، دعت “أزطا أمازيغ”، القطاعات الحكومية إلى إحداث خلايا للاشتغال على المعاجم والدعامات، والاشتغال على اللغة الأمازيغية لتتمكن من القيام بالوظائف المطلوبة من اللغة الرسمية.
وفيما يظهر أن الحكومة لن تقدر على الوفاء بعدد من التزاماتها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة في مجال التعليم، خلال الآجال المحددة، اعتبر الفاعل الحقوقي أن ما التزمت به الحكومة “هو الحد الأدنى وعليها أن توفي به، وإذا تحقق ذلك فإنها ستكون قادرة على تدبير وتحمل مسؤوليتها القانونية، وإلا سنكون أمام حكومة عاجزة سياسيا وتدبيرا”.
قضيناها بالأمازيغية… عندما أستمع إلى نشرة أخبار بالأمازيغية أسمع: مبادرة التنمية، لقاح الفيروس، النشرة الجوية، الفلاحة التعاونية، المياه و الغابات…إلى آخره. ما هذه اللغة التي تفتقر إلى كل شيء؟ البحر، السماء، الفلاحة، ارحمونا يرحمكم الله و ارجعوا إلى اللغة التي استعمل أجدادكم المسلمون لقرون عديدة…
على الامازيغ ان يناقشوا. .. التعليم الامازيغي …
كيف يمكن تمزيغ المغرب … الطريق الوحيد هو المدرسة و التعليم
كيف سننقل الثقافة الامازيغية … للاطفال انه التعليم و المدرسة . .
التعليم اخطر من فكرة انشاء الحزب السياسي
لذا على الامازيغ .. من كل توجهاتهم … الانصباب .. على الاهداف الاستراتجية التالية ..
1.تعميم التعليم و توحيد جميع القوى الامازيغية نحو هذا الهدف ..
2.الان ..مساواة الامازيغية بالعربية في عدد الساعات و الوقت و الميزانية و الاقسام …
3..مشروع توحيد المغرب الكبير تحت لغة واحدة …اي توحيد جميع لهجات الشمال الافريقيا … وفق لغة واحدة. الجزائر و المغرب لغة واحدة
4..انشاء جامعة متخصصة في الامازيغية …
5 ..استعمال اللغة الامازيغية ..كلغة حية. مازال الكتاب الامازيغ و النخبة يتحدثون العربية للتواصل … يجب تغيير هذا الامر …
الامازيغية لغة التواصل. مع الشعب
6…ترجمة جميع المواد الاسلاميات الجغرافيا العلوم الرياضيات الفيزياء الى الامازيغية …
تعاملوا مع الامازيغية كلغة حقيقية و ليس كلغة قاصرة .
لايمكن للمغرب تمزيغه بدون التعليم
التعليم اولا.
والله عيب وعار الامم الان تفكر في صنع الاسلحة متطورة الاقمار الاصطناعية ونحن مازلنا نتقاتل صنع طابع امازيغي والله لانه عار الاعرارات الاممية تخلف وانحطاط وقومية عنصرية مريضة بغيضة وضياع الوقت والامم تضحك علينا وقوارب الموت كل يوم تذلنا وتذل بلدنا
يجب على الحكومة التسريع في ترسيم هذه اللغة العالمية لأنه في حالة تباطؤ الحكومة ستتوقف المراسلات الدولية و تتعطل المعاملات و ربما يلغي بايدن خطابه للشعب الأمريكي إلى اشعار آخر
سؤال للحكومة كم خسرتم من ملايين الدراهم لتغيير لوحات الطرق السيارة لكتابة اسماء المدن بالامازيغية؟؟ لا شك قيمة ذاك المبلغ كانت ستشيد طريقا بين الدارالبيضاء وبرشيد
هناك أمازيغيات تختلف عن بعضها البعض
حسب كل منطقة
وبالتالي فهذه الجمعيات هذفها هو محرقة كافة اللهجات البربرية لصالح اللهجة السوسية
وعندما تتكلم هذه الجمعية عن توفير الإمكانيات فإنها تنوي من من وراء هذه الإمكانيات زيادة حَلْبِ المغاربة وكأن المغاربة غير واعين بهذا المشروعي المبني على الريع واستنزاف خزينة الدولة
المغاربة ولا سيما البرابرة منهم لا يعيرون هذه اللهجة الإيركامية أي انتباه ولا يؤيدون تعلمها لما تضيع لهم كن وقت يمكن استثماره فيما يعود عليهم وعلى أولادهم بالمنفعة
كفى استرزاقا بأموال الدولة للمصالح الشخصية
متى ستقولون كفى من الركوب على هذه اللهجة والتي هي ليست بلغة لزرع الفتنة والتفرقة بين أفراد الشعب المغربي
كان من المفيد استعمال الحروف العربية بدل حروف تيفناغ في اللغة الأمازيغية لتسهيل القراءة والكتابة كما هو الشأن للغة الإيرانية التي تكتب بالعربية . وفي الأمازيغية يعتمد على الشفوي بنسبة 100/100 و تقتصر على الأطلس و جنوب و شمال المغرب .
بصراحة الدول المتقدمة ماكين الا لغة وحدة واش أمريكا كتستعمل لغة الهنود الحمر اللي هما الأولين اللي كانو كنعيشو في امريكا؟. واش استراليا كتستعمل لغة السكان الأصليين؟ واش النرويج كتستعمل لغة الفيكنكو ؟ الدول المتقدمة لغة وحدة هي لغة العلم وتقافة العلم والتطور .هاد اصحاب المصالح الخاصة فاضحينا الأمازيغية الأمازيغية واش الأمازيغية هي اللي طلعو بها للقمر و ولا صنعوا بها دوا كورونا .هادو باغين حوايج اخرين غير كيتسببو باللغة .الناس كتوحد وانتم تتفرقون
مع احترامي للبرابرة،الامازيغية ليست لغة انما هي لهجة بسيطة، وجل الكلمات الثقافية والعلمية والدينية ….في الامازيغية بالعربية مع زيادة بعض الحروف
الأكراد في سوريا والعراق وايران يكتبون بالعربية خط الدول الثلاث وهؤلاء الامازيغ عندنا من شدة كرههم للعربية جاءوا بطلاسيم لم يفهمها الا مخترعوها
“توفير الموارد المالية من طرف القطاعات الحكومية” . هاهم دعاة الامازيغية يطالبون باالماال قبل انجاز اي شيء وكيف لهم ان ينجزوا ما ينفع الاجيال القادمة لان فاقد الشيء لا يعطيه واش يا عباد الله بتلك الطلاميس التي لا يعرفها الا القليل يمكنهم ان يخلقوا جيلا متعلما. انهم يسعون لتحفيق المصالح الشخصية لا غير ولو على حساب تكليخ ابناء الوطن. في وقت تسابق فيه الدول اتقان لغات العلم والمعرفة
وخا نفعلوها ما كاين مشكل.ولكن بغيت غير نعرف منين ايجي امازيغي عند موضف في وزارة العدل مثلا باش خاص اهضر معاه الموضف واش بريفية اولا زيانية أولا سوسية اولا فيكيكية اولا زومورية. اولا منين ادخل ريفي نقولو ليه تسنا فالباب غادي نمشيو نقلبو ليك على موضف ريفي اولا منين ادخل سوسي نقولو ليه تسنا غادي نمشي نقلبو ليك على موضف سوسي اولا منين ادخل زياني نقولو ليه تسنا غادي نمشيو نقلبو ليك على موضف زياني. ههههههههههههه فهم تصطا.
ارجو اصدار جواز صفر بالامازيغية باسم المملكة المغربية الامازيغية وهكدا نكون تخطينا عقدة دول العالم الثالت
بكل بساطة أنا ضد هذا الهراء. الابتكار و لغتان العربية للحديث و الانجليزية لمحاولة الوصول إلى ركب الدول المتقدمة. أقول لمحاولة. راه الناس فاتونا بزاف بالدارجة
لا حول و لا قوة إلا بالله . بلدي يتعرض لأبشع هجوم و من كل النواحي ومنها محاصرة اللغة العربية اللغة المتعارف عليها عالميا و ينطقها أكثر من 350 مليون نسمة و يزاحمونها بلهجة غير مكتوبة و فرضت فرضا كما فرضت علينا لغة المستعمر السابق و هي لغة تتمركز في الصف العاشر عالميا و ليس لها أي إشعاع إلا ربط فرنسا بمستعمراتها السابقة.
الامازبغية لغة شعوب شمال افريقيا الأصلية التي تكلم بها آلاف السنين وليست له مشكل مع اللغة العربية المشكلة في العرب تجه اللغة الامازيغية ومحاولة طمس كل ماهو امازيغي اصيل في المغرب الكبير
Le makhzen a officialisé notre langue maternelle sur papier pour faire taire le mouvement amazigh. Il n’a jamais eu l’intention de réaliser l’officialisation sur le terrain
5 مواطن من المغرب
و كم خسرت الدولة في كتابة اسماء المدن و الطرق و الادارات و الشوارع و الأزقة و الاشهار في القنوات
و اسماء المدارس الحرة و العمومية بالفرنسية .
جميع الدول الكبرى التي تقود العالم لها لغة واحدة رسمية حتى وإن لم تكن لغتها واسعة النطاق. مع احترامي للإرث الثقافي للأمازيغية، فأرى أنها لا يمكن أن ترقى إلى المدى الذي يمكن اعتمادها بشكل رسمي. حلي بالمغرب أن يتجه نحو اللغة الإنجليزية، فهي لغة العالم ولغة الانفتاح والاقتصاد والتكنلوجيا. لا يجب أن نخدع بأعداء الوطن ودعاة الحرية، فهم لا يعتمدون ما يدعون إليه في بلدانهم، وخير دليل على ذلك هو أن فرنسا رفضت اعتماد لغة كورسيكا كلغة رسمية في الجزيرة بدعوا حماية الفرنكوفونية. فما دام أنهم امتنعو عن اعتماد أكثر من لغة رسمية واحدة، فهذا دليل على أن تعدد اللغات الرسمية في أي دولة ليس أمرا محمودا.