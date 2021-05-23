شبهة الإجهاض ترافق العثور على "جنين" في وزان

شبهة الإجهاض ترافق العثور على "جنين" في وزان
صورة: أرشيف
الأحد 23 ماي 2021 - 17:03

عثر على جثة جنين في طور النمو، الأحد، وسط المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان، وفق ما علم لدى السلطة المحلية.

ورجحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن تكون حيثيات الواقعة الغامضة ذات علاقة بحالة إجهاض حمل غير مرغوب به ناتج عن علاقة خارج إطار الزواج، مقدرة عمر الجنين بثلاثة أشهر.

وفتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة، والوصول إلى مقترفي هذه الجريمة.

إجهاض المحطة الطرقية الجديدة جنين وزان

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