شبهة الاتجار بالبشر تلاحق أربعينيا بالفقيه بنصالح

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، الخميس، أربعينيا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الجنايات ببني ملال، للاشتباه في تورطه في شبهة النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة والوساطة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه، الذي ينحدر من أولاد محمود بجماعة حد بوموسى، جرى توقيفه على خلفية شكايات تقدم به عدد من الضحايا المرشحين للهجرة السرية بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم سرا نحو الديار الإسبانية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف درهم للشخص الواحد.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز سيف من الحجم الكبير ومبالغ مالية يشتبه في أنها حصيلة عمليات الهجرة غير المشروعة.

وقامت عناصر الدرك الملكي بتوقيف المشتبه فيه والاستماع إليه بخصوص الشكايات الموجّهة ضده، قبل وضعه تحت الحراسة النظرية، وعرضه اليوم الخميس على أنظار العدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.