شبهة الاعتداء على أستاذ تجر مديرا إلى التوقيف

شبهة الاعتداء على أستاذ تجر مديرا إلى التوقيف
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 5 يونيو 2021 - 02:22

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان توقيف مدير مجموعة مدارس تازروت مؤقتا، وإحالته على المجلس التأديبي؛ وذلك على خلفية اتهامه من لدن أستاذ للتعليم الابتدائي يعمل بالمجموعة المدرسية ذاتها بالضرب والجرح، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وأضافت مصادر من داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان أن المصالح المختصة بالمديرية ذاتها تفاعلت بجدية وسرعة مع مضمون مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتضمن اتهامات لمدير مؤسسة بالاعتداء على أستاذ للتعليم الابتدائي والذي ظهر في حالة يرثى لها وملطخا بالدماء.

وشددت المصادر ذاتها على أن المصالح المعنية قررت توقيف المسؤول التربوي عن العمل احتياطيا مع إحالته على المجلس التأديبي، بالموازاة مع الشروع في الاستماع إلى إفادات كل من الأستاذ ومدير مجموعة مدارس تازروت، قبل إنجاز تقرير مفصل عن الواقعة.

أستاذ التعليم الابتدائي المجلس التأديبي مجموعة مدارس تازروت مديرية تطوان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاج أطر المخيمات
الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:22

احتجاج أطر المخيمات

صوت وصورة
"كسكس المغرب" وعلامة "الإتقان"
الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:20

"كسكس المغرب" وعلامة "الإتقان"

صوت وصورة
مشروع "دكاترة الأكاديمية"
الجمعة 4 يونيو 2021 - 22:46

مشروع "دكاترة الأكاديمية"

صوت وصورة
عن الأزمة المغربية الإسبانية
الجمعة 4 يونيو 2021 - 21:29

عن الأزمة المغربية الإسبانية

صوت وصورة
قصة "ولد الخيرية"
الجمعة 4 يونيو 2021 - 19:47

قصة "ولد الخيرية"

صوت وصورة
تقطير زيت الحشيش
الجمعة 4 يونيو 2021 - 19:44

تقطير زيت الحشيش