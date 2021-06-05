شبهة الاعتداء على أستاذ تجر مديرا إلى التوقيف

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان توقيف مدير مجموعة مدارس تازروت مؤقتا، وإحالته على المجلس التأديبي؛ وذلك على خلفية اتهامه من لدن أستاذ للتعليم الابتدائي يعمل بالمجموعة المدرسية ذاتها بالضرب والجرح، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وأضافت مصادر من داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان أن المصالح المختصة بالمديرية ذاتها تفاعلت بجدية وسرعة مع مضمون مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتضمن اتهامات لمدير مؤسسة بالاعتداء على أستاذ للتعليم الابتدائي والذي ظهر في حالة يرثى لها وملطخا بالدماء.

وشددت المصادر ذاتها على أن المصالح المعنية قررت توقيف المسؤول التربوي عن العمل احتياطيا مع إحالته على المجلس التأديبي، بالموازاة مع الشروع في الاستماع إلى إفادات كل من الأستاذ ومدير مجموعة مدارس تازروت، قبل إنجاز تقرير مفصل عن الواقعة.