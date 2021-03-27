شبهة التزوير تطيح بموظَفَين للشرطة في البيضاء

شبهة التزوير تطيح بموظَفَين للشرطة في البيضاء
صورة: و.م.ع
السبت 27 مارس 2021 - 20:53

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، السبت، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موظفين للشرطة، برتبة مفتش ممتاز ومفتش شرطة، يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث المنجز معهما حول شبهة تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية والسرقة الموصوفة وانتهاك حرمة مسكن.

بلاغ للمديرية توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد احتفظت بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في التزوير في محررات رسمية بعد تضمين معطيات وإفادات غير صحيحة في محاضر قانونية منجزة في إطار قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي من مسكن خضع لإجراءات التفتيش دون احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا.

وبالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، يضيف البلاغ، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما.

التزوير واستعماله المديرية العامة للأمن الوطني النيابة العامة‎

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‫تعليقات الزوار

6
  • Hassan
    السبت 27 مارس 2021 - 21:32

    لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا ينقصهم يتقاضون رواتب ضخمة ولا يقومون بواجبهم ويمارسون الابتزاز والتزوير شوهتو القطاع وشوهتو البلاد

    37
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  • Mouatene
    السبت 27 مارس 2021 - 21:52

    يجب التاكد من الصحة النفسية والسلوكية قبل منح الزي الرسمي الوظيفي.

    8
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  • anisjaloul
    السبت 27 مارس 2021 - 21:56

    بمثل هذا الاجراء تعاد الهبة لسلك الامن و النيابة العامة و كفى من التستر على المنحرفين الذين يسيئون لجسم الامن

    9
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  • أستاذ الاجتماعيات
    السبت 27 مارس 2021 - 22:00

    الاجهزة الامنية يراد لها ان تبقى في الفساد، فاسدة و مفسدة.
    و اي خطاب يقول ان هناك محاربة للرشوة و الفساد بالادارة المغربية و خاصة بالامن، مجرد شعارات و استحمار للمتلقي.
    لتحافظ على الفساد، يجب ان تنشر الفساد، فالفاسد لا يحارب الفساد.
    و الفساد الصغير ضمان لبقاء الفساد الكبير.

    2
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  • مجيد
    السبت 27 مارس 2021 - 22:16

    نتمنى مثل هاته العقوبات و التوقيفات أن تشمل جميع المصالح و المديريات و الادارات التابعة لجميع الوزارات والمؤسسات للقضاء على ظواهر الرشوة و الابتزاز بتكثيف لجان التفتيش و المراقبة . فالوباء منتشر في أغلب المصالح و الإدارات

    4
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  • مغربي قح
    السبت 27 مارس 2021 - 22:20

    ما اكثرهم وكم من ضحايا يشكون أمرهم لله عز وجل

    4
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