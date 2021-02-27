شبهة قتل متشرد تورط خمسينيا بمدينة تزنيت

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، الجمعة، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تزنيت قد باشرت، في اليوم نفسه، إجراءات معاينة جثة شخص يعيش حالة التشرد عثر عليها وهي تحمل آثارا للعنف بمنطقة خلاء بطريق كلميم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية الضحية والاهتداء إلى المشتبه فيه وتوقيفه غير بعيد عن مكان النازلة، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 53 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.