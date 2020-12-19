"شبيبة الأحرار" تعقد أول اجتماع حزبي في المحبس

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في صفوف الشبيبات الحزبية بالمغرب؛ عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، السبت، اجتماعا رمزيا بجماعة المحبس، التي تعد أقرب نقطة حدودية لمخيمات تندوف، من أجل التعبير عن الفخر والاعتزاز بالانتصارات الدبلوماسية المتوالية للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وترحيبا واحتفاء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.
وعبرت شبيبة الأحرار، في بلاغ صدر عقب هذا اللقاء، عن اعتزازها بـ”مضمون البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، اللذين تم من خلالهما إبلاغ الرأيِ العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، ومباركتها خطوات وقرارات جلالة الملك، وثقتها الكاملة في توجهات جلالته السديدة، من أجل تأكيد الموقع المتميز للمملكة على الصعيد العالمي، كبلد ما فتئ يسعى إلى ترسيخ السلم والسلام والأمن والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط”.
وأشادت الهيئة الحزبية ذاتها بالموقف الثابت والراسخ للمملكة المغربية، ملكا وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام واستقرار، معتبرة أن “إعادة تفعيل الآليات التي تتوفر عليها المملكة المغربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتي أثبتت نجاعتها سابقا، هي ما سيمكنها من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط”.
ونوهت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بما وصفتها بـ”المجهودات الجبارة للقوات المسلحة الملكية الباسلة، التي ما فتئت تقدم تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن، وأبانت عن احترافية عالية في التعامل مع الاستفزازات المتكررة لعصابة “البوليساريو”، واستطاعت، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تحرير منطقة الكركرات، وتأمين الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا، وعبرها إلى باقي البلدان الإفريقية، ما شكل ضربة موجعة لخصوم وحدتنا الترابية”.
كما أكدت شبيبة الحمامة أن الحل الوحيد لملف الصحراء المغربية، هو المبادرة المغربية المتجسدة في الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، باعتبارها مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة، ستمكن، بالنظر لمضمونها وغايتها، جميع الصحراويين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة، أو الموجودون بالخارج، من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية.
ونوه بلاغ الشبيبة التجمعية، الذي توصلت به هسبريس، بـ”الاستقرار التام الذي تعرفه منطقة المحبس بفضل تواجد القوات المسلحة الملكية المغربية، عكس كل المزاعم المضللة والفرقعات الإعلامية التي تتداولها الأبواق المعادية للوحدة الترابية”، داعيا إلى الإسراع إلى إحداث عمالة المحبس- اجديرية أكواديم، لاسترجاع الدور التاريخي لهذه المنطقة، المتمثل في ربط المملكة بمجالها الإفريقي، وتفاعلا مع مطلب جماعي لمختلف مكونات المنطقة، وعلى رأسها قبائل أيتوسى المجاهدة.
وأشاد البلاغ ذاته بكل المبادرات الوطنية لكافة الهيئات والمنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، وعموم المواطنات والمواطنين ومغاربة العالم عبر بقاع المعمور، في سبيل الذود والدفاع عن القضية الوطنية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي باشر مسلسل مبادرته الهادفة، عبر تشكيله لجنة خاصة للدفاع عن الوحدة الترابية، وتعبئته الشاملة ضمن صفوف مناضلات ومناضلي الحزب على مستوى جميع جهات المملكة.
نقف جميعنا وراء ملكنا وقفة رجل واحد. لن نسامح في شبر واحد من صحرائنا و ان تطلب ذلك ان نفديها بدمائنا. العدو الجزائري، خالق الفتنة، اتق الله في نفسك فنحن كملك و شعب حب وطننا فاق حبنا لانفسنا شكراااا ترامب ✌️
نحن كشباب مغاربة أحرار جد سعداء بالاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء كما نحن سعداء أيضا بوجود شبيبة حزبية كشبيبة حزب التجمع الوطتي للاحرار التي تتحلى بروح وطنية عالية و دائما هي السباقة في الدفاع عن قضايا الوطن
قرار صائب اللهم احفظ عاهل البلاد الملك محمد السادس وولي عهده الامير الحسن وادم يا ملك الملوك الحق قوله حكمهم على المغرب وارشدهم وسدد يا ربنا قولهم ووفق رايهم وادم عزهم واخذل عدوهم واكرم المغاربة بما يحبون من الخير واحفظ بلادنا من كل سوء وكن لسياستها راشدا مرشدا واكفنا شر كل ظالم امين
برافوو لشبيبة حزب الاحرار لأنها دائما هي السباقة في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية و عن الوحدة الترابية
الشبيبة التجمعية نموذج لشباب مواطن يحمل هم قضايا الوطن الكبرى و العميقة
حفظك الله يا قاائد الأمه محمد السادس نصره الله اللهم احفظ جنود الوطن، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك، اللهم إنا نستودعك جنودنا برا وبحرا وجوا فأحفظهم يامن لا تضيع ودائعه
لهذا السبب تعتبر شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم شبابي حزبي لأنها دائما تتبنئ مواقف وطنية جريئة
ظهر الحق و زهق الباطل،قرار تاريخي اثلج صدور المغاربة عااش الملك و الصحراء مغربية
نحن جد فخورين بملكنا الهمام الذي لطالما كان وراء هذا النجاح الدبلوماسي، ف اعتراف دولة عظيمة الا و هي أمريكا بالصحراء المغربية ليس بالهين
اعتراف رئيس الدولة العظمى امريكا بمغربية الصحراء هو بمثابة الضربة القاضية لاعداء الوطن ، عاشت الصحراء مغربية و عاش الملك و برافووو للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على هذه الخطوة التي تحمل في طياتها مجموعة من القيم و الروح الوطنية
الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء هي صفعة جديدة لأعداء الوطن. والآن العالم بأسره إن شاء الله سيعترف بمغربية الصحراء والاعداء يشربون من ماء البحر. ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حفظ الله ملكنا الحبيب شعارنا الأبدي الله الوطن الملك ، و برافوو لشبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار على انتقالها الى منطقة المحبس من أجل عقد اجتماع للتشييد بالقرار الامريكي
عاد الحق لأصحابه و عاشت الصحراء مغربية إلى الابد و عاش ملكنا الحبيب و دمنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه و شكرا للشبيبة التجمعية على هذه الخطوة و نتمنى من كافة الشبيبات الحزبية أن تقوم بنفس الخطوة من أجل اعطاء قيمة كبيرة للمناطق الجنوبية
الرهان في الوقت الحالي على الشباب الذي يؤمن بأن عدالة القضية الوطنية هي أولى الاولويات و يؤكد ذلك بشتى الطرق و هده احداها
جاء الحق وزهق الباطل المغاربة قاطبة يشعرون بنشوة ليس بعدها نشوة ويمكن اعتبار الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء هو عيدا سعيدا وتحية اجلال واكبار للدبلوماسية المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المبجل أعزه الله ونصره الله الله أكاد أطير من الفرحة و تحية عالية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على هذه الخطوة
مبروك لجلالة الملك و للشعب المغربي بهذا الانتصار الديبلوماسي الكبير باعتراف اقوى دولة في العالم بمغربية الصحراء و سنظل ان شاء الله جنود مجندة وراء ملكنا الحبيب كما مبروك أيضا للشبيبة التجمعية نجاح هذا الاجتماع الذي يحمل في طياتها روح وطنية عالية و اعتزاز و افتخر بالصحراء المغربية
برافوو لشبيبة الاحرار على شجاعة مواقفها
الله ينصر سيدنا ويحفظ… نحن كمغاربة نعتز بهذا القرار عاشت الصحراء مغربية
There is no fear for a nation whose leader is a king like ours, Mohammed VI.may Victory last for us
هنيئا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و لكافة الشعب المغربي باعتراف امريكا بمغربية الصحراء و هذا الإنتصار الكبير اجاء بحكمة و البصيرة النيرة لصاحب الجلالة أدامه الله لنا وحفظه من كل مكروه كما ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه كامل الصحة والعافية إنه سميع مجيب. و هنيئا لحزب التجمع الوطني للأحرار بهذه الشبيبة القوية و التي تتمتع بروح وطنية عالية و دائما تجيدها هي السباقة للدفاع عن قضايا الوطن و دائما تشييد و تعتز بالقرارات الملكية
الصحراء مغربية و ستبقى كذلك… القرار الذي اتخذه المغرب قرار صائب و شجاع.
حزب ﻷحرر يتحرك في دخيل لبلد وخارجه وإنه أستطع كسب عطف جماهير مدون صحراوية والمغاربة خريج البلاد.
تحياتي له على توعيته سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية لشباب المغاربة.
إنجاز تاريخي عظيم تحققه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وضربة قاضية ومدمرة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة حفظ الله المملكة المغربية من شر الأعداء
أنا مواطن مغربي حر و اؤيد اي مبادرة تدعم الوحدة الترابية لبلادي ضدا على اعداء وحدتنا الترابية المتربصين بنا منذ ازيد من 50 سنة من الدسائس و المكائد و سنظل جنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده و من هذا التعاليق أقول للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن تواصل في هذا المسار لأنه هو الطريق الصحيح
عاشت الصحراء مغربية… حفظ الله ملكنا و وفقه في جميع قرارته
اقامت اجتماع بمنطقة المحبس من طرف شبيبة حزبية هو قرار شجاع و تستحق عليه شبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار كل التشجيع و الاحترام لأن هذا قرار دليل على الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها هذا التيار الشبابي. و فيما يتعلق باعتراف امريكا بمغربية الصحراء هو اعتراف القوي والصريح و سيكون كزلزال وكالصاعقة على جميع خصوم وحدتنا الترابية وهو أول اعتراف صريح من دولة قوية لها حق الفيتو كما أن هذا الاعتراف هو بمثابة الضربة القاضية لاعدائنا ومفترق الطرق من أجل الحل النهائي لهذا المشكل المفتعل.
دام لكم العز و النصر يا مولاي امير المؤمنين و حامي حمى الملة و الدين و هكذا تنتهي قضية الصحراء المغربية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على جميع تراب الصحراء و بذلك سيكون اخر مسمار يدق في نعش جبهة البوليزاريو و ما على المغرب اليوم سوى دك خنادق المرتزقة اينما حلوا او ارتحلوا.
ما دام جلالة الملك نصره الله قائدنا سنظل منتصرين دائما… الصحراء مغربية
قرار تاريخي يعترف بقضية الصحراء المغربية و ينصف المغرب في ارضه
اعز الله ملكنا وولي امرنا. محمد السادس وسدد خطاه وهيئة له بطانة تعينه على شؤن دينه ودنياه وحفضه من كل سوء انه على كل شيء قدير
هنيئا للدبلوماسية المغربية وللشعب المغربي كافة بهذا القرار التاريخي، الضارب بقوة عرض الحائط المزاعم الوهمية للجمهورية الوهمية، والقاضي بسيادة المملكة المغربية على أراضيها الجنوبية..و برافووو شبيبة الحمامة على هذه الخطوة المتميزة
قرار صائب و في محله الحمد الله أمريكا تعترف رسميا ب مغربية الصحراء… الله الوطن الملك
سجل يا تاريخ أمريكا تعترف بالصحراء مغربية… هذا بفضل ملكنا الله يحفظو لينا
سياسة جلالة الملك محمد السادس نصره أعطت أكلهاضربة قوية للمرتزقة و حلفائها الحق يعلا و لا يعلا عليه شكراً ترامب ✌️
عاش الملك محمد السادس نصره الله… شكرا على هذا الخبر المفرح الصحراء مغربية او غتبقى مغربية
مرحبا باي قرار تتخده دولتنا وملكنا و مرحبا بالقنصلية الأمريكية في صحرائنا الغالية والموت للحساد والخونة الدين ارادوا تقسيم وطننا وعرقلته
الصحراء مغربية أراد من أراد و كره من كره، و قرار الأمم المتحدة الأمريكية بفتح قنصلية قرار حكيم و منصف
Thanks Mr Donald J. Trump
we will never forget that step from you
الله ينصر سيدنا ويحفظو… نحن فخورين باتخاذ هذا القرار
قرار تاريخي يعترف بقضية الصحراء المغربية و ينصف المغرب في ارضه
إنه ليوم تاريخي هذا الذي تعترف به الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وبهذه المناسبة نشكر السيد الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة الجبارة إتجاه المغرب
حفظ الله ملكنا الهمام