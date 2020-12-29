شتم وإهانة الحكم الفارق يهدد قرناص بعقوبة ثقيلة

يرتقب أن تصدر اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبة ثقيلة في حق المهدي قرناص، عميد فريق الدفاع الجديدي لكرة القدم، بعد طرده في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي.

وتهدد عقوبة ثقيلة اللاعب المهدي قرناص، بعد شتمه وإهانته حكم المباراة حمزة الفارق، إذ علمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن عميد الدفاع الجديدي صدر منه سلوك مشين تجاه الحكم، ما دفع الأخير إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بعد أن كان وجه له البطاقة الصفراء في الوهلة الأولى بسبب الاحتجاج.

وكشف مصدر الجريدة أن حكم المواجهة، حمزة الفارق، رفع إلى لجان الجامعة تقريرا مفصلا حول الواقعة، يؤكد من خلاله تعرضه للشتم من طرف اللاعب المهدي قرناص، وتلفظ اللاعب بعبارات مهينة في وجهه؛ عامدا إلى تدوين كل العبارات التي تلفظ بها عميد الدفاع الجديدي.

وسبق للاعب المهدي قرناص أن تعرض لعقوبة ثقيلة موسم 2018/2019 بسبب سلوك مماثل، بعد اعتدائه على الحكم عبد العزيز المسلك، حيث تم إيقافه لسنتين قبل أن يتم تقليص مدة الإيقاف من طرف لجنة الاستئناف إلى أربع مباريات.