شراكة تجمع المعهد الفرنسي وأكاديمية التربية بمراكش

جرى يوم الجمعة بمقر المعهد الثقافي الفرنسي بمراكش، تنظيم حفل توقيع شراكة جديدة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي والمعهد الفرنسي بمراكش من طرف كل من مدير الأكاديمية مولاي أحمد الكريمي، ومدير المعهد الثقافي الفرنسي كريستوف شايو، بحضور القنصل العام لفرنسا بمراكش فيليب كازناف.

وأوضح بلاغ صادر عن المعهد الفرنسي بمراكش أنه بموجب هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان، في إطار تنزيل مشاريع القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، “بالعمل على الارتقاء بمستوى اللغة الفرنسية بمختلف أسلاك التعليم ومراكز تكوين المدرسين والمكونين، إضافة إلى المفتشين في المجالات التالية: الشعب غير اللغوية، التعليم العمومي ما قبل المدرسي، الرقمنة التربوية، الأقسام التحضيرية، القراءة العامة والمكتبات الوسائطية، محاربة الأمية، التربية غير النظامية، مدارس الفرصة الثانية والثقافة العلمية والتقنية”.

وأضاف البلاغ أنه تمت أيضا برمجة أنشطة ثقافية عدة، “مثل مباريات القراءة، لقاءات المؤلفين أو الفنانين، مهرجانات علمية أو زيارة المتحف الرقمي للمعهد الثقافي الفرنسي لفائدة كافة الفاعلين التربويين بالجهة”.

وفي ختام هذا الحفل، أطلع مدير المعهد الثقافي الفرنسي مدير الأكاديمية والوفد المرافق له على محتويات ومرافق المتحف الرقمي الجديد “ميكرو فولي”.