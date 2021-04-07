شراكة تنمي التزود لدى صناع النسيج المحليين

تم الأربعاء توقيع اتفاقيتي شراكة من طرف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأيوب الأزمي، الرئيس المدير العام لمرجان هولدينغ، ومحمد بوبوح، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، وعبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذه الشراكة، التي تتوخى تنمية تزوُّد مرجان هولدينغ لدى الصناع المحليين في قطاعي النسيج والصناعات الغذائية، تندرج في سياق أولويات مخطط الإنعاش الصناعي الذي يتم تفعيله طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وصرح العلمي، في هذا الشأن، بأن “تنمية التزوُّد لدى الصناع المحليين تستجيب للرؤية الملكية الرامية إلى إنعاش القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستثمار وإحداث مناصب العمل”، مؤكدا أن طلبات الآمرين بالأعمال الخواص، ولاسيما طلبات المساحات التجارية الكبرى المتوسطة، يمكن أن تضطلع بدور المحفِّز على مستوى تنمية التزوُّد المحلي، وتنويع عرض المنتجات وارتقائها النوعي، بشكل يستجيب لمعايير الجودة والثمن التي يطلبها المستهلك المغربي.

وأشار البلاغ إلى أنه بموجب الاتفاقية المتعلقة بالتزود المحلي لدى صُّناع النسيج، سيُلائم مرجان هولدينغ سياسته الشرائية لتطوير ومواكبة الصناع المحليين، وسيضع رهن إشارتهم الوسائل اللوجستيكية لضمان تواجد منتجاتهم بمجموع الأسواق التجارية الكبرى.

وأضاف المصدر ذاته أن مرجان هولدينغ سيقوم أيضا، بالنسبة لعرضه المستدام، بإعداد مخطط سنوي لتنمية التزود المحلي لدى الصناع المحليين لقطاع النسيج، مع المواصفات التقنية المطلوبة والكميات المستهدفة حسب المنتج. وبالنسبة لعرضه الموسمي، سيعمل مرجان هولدينغ مع الصناع المحليين على تطوير المجموعات (ربيع- صيف وخريف-شتاء) التي تستجيب لاحتياجات السوق المغربي.

وقال أيوب الأزمي، الرئيس المدير العام لمرجان هولدينغ، إن “مراسيم التوقيع هذه تعكس مدى التعهد التام لمرجان هولدينغ كفاعل مغربي مُتجذّر في منظومته الصناعية الوطنية بأن يضطلع بدوره الريادي من خلال الإسهام بأفضل طريقة ممكنة في تطوير النسيج الاقتصادي المغربي، سواء على مستوى صناعة النسيج أو الصناعات الغذائية”، وزاد: “يعتبر هذا جزءا من مهمتنا وطموحنا…لأنه جزء من هويتنا”.

وأضاف المتحدث ذاته: “إننا محظوظون في المغرب لتوفرنا على صناعات قادرة على الأداء الجيد. ومن خلال العمل في تآزر مع صُنّاعنا فإننا نبرهن في معظم الأوقات على أنّنا نُحسن القيام سَويّاً بأشياء رائعة”.

وفي ما يتعلق بالصناعة الغذائية مثلا، يشير المصدر ذاته إلى أن “حصة السوق بالنسبة للتزود المحلي من منتجات العلامات التجارية للموزعين كانت تمثل 65 في المائة سنة 2020″، مضيفا: “نحن نتطلع إلى بلوغ نسبة 80 في المائة من رقم معاملاتنا سنة 2024، وبالنسبة للنسيج، فنحن نودّ رفع مستوى تزودنا بالمغرب من 25 في المائة إلى 75 في المائة، بحلول سنة 2024”.

وورد ضمن البلاغ المذكور أنه “لترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع فقد تم، بهذه المناسبة، توقيع دفعة أولى تتألف من 31 اتفاقية للتزوُّد المحلي، تبلغ قيمتها 173 مليون درهم”.

وفي إطار اتفاقية الشراكة، يضيف المصدر ذاته، “تتعهد الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بالترويج للمخطط السنوي لتنمية التزود المحلي لمرجان هولدينغ، لدى الصُّناع المحليين، مع المواصفات التقنية المطلوبة والكميات المستهدفة حسب المنتوج، فضلا عن تحديد فاعلي مختلف تخصصات القطاع الذين بوسعهم الاستجابة لاحتياجات مرجان هولدينغ؛ كما يتعين عليها أيضا البحث، لدى الصناع المحليين، عن فروع جديدة للمنسوجات لاقتراحها على مرجان هولدينغ، بغية إغناء تزوده المحلي وضمان التتبع الشامل لتنفيذ الشراكة بين الصناع المحليين ومرجان هولدينغ”.

أما في ما يخص الاتفاقية المتعلقة بالتزود المحلي لدى صُنّاع قطاع الصناعات الغذائية، فقد أكد البلاغ أن مرجان هولدينغ سيعمل على تحفيز علامة “صُنِعَ في المغرب”، وسيُطلِع الصُّناع المحليين على احتياجاته (الكمية، دفتر التحملات، برنامج التسليم…).

من جانبها، تلتزم الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية بإعداد قائمة للمقاولات الصناعية للقطاع، حسب المنتج، التي يمكن أن تستجيب لطلبات عروض مرجان هولدينغ، وذلك بالتشاور مع الوزارة؛ مع تحيين هذه القائمة وإرسالها بشكل منتظم للشريكين.

وستعمل الفدرالية أيضا، حسب البلاغ، على إعداد برنامج تواصلي وتحسيسي لدى مقاولات القطاع حتى تنخرط في تحقيق هدف هذه الاتفاقية، وحثّ المقاولات على بذل الجهود الكفيلة باحترام دفتر تحملات مرجان هولدينغ، من خلال تقديم عرض متنوع ومناسب من حيث الجودة والثمن.

وذكر البلاغ بأن الوزارة ستسهر على تنفيذ هذا المخطط التنموي الخاص بتزوُّد مرجان هولدينغ لدى الصناع المحليين المعنيين، وبالخصوص من خلال توفير المواكبة اللازمة لدعم استثماراتهم، التي تستهدف تعزيز وتحديث قدرتهم الإنتاجية، وستعمل أيضا على تيسير عمليات البحث لمرجان هولدينغ واتصاله بكل من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، والصناع المحليين لقطاعي النسيج والصناعات الغذائية.