شرطة آسفي تفتح بحثا في مواد غذائية للمسنين

حجزت عناصر الأمن الوطني بآسفي، الجمعة، مواد غذائية مخصصة لدار المسنين أمام محل تجاري بحي اعزيب الدرعي.

وتتكون هذه المحجوزات التي تم ضبطها على متن سيارة لنقل البضائع وسيارة تابعة لدار المسنين بالقرب من محل لبيع المواد الغذائية بمدينة آسفي، أساسا، من مادتي الزيت والدقيق.

وفتحت عناصر الأمن بحثا قانونيا في الموضوع، بالاستماع إلى مدير دار المسنين في محضر قضائي بخصوص هذه الكمية من المواد الغذائية.

في المقابل، أوضح مدير هذه المؤسسة لهسبريس أن المواد المعنية التي كانت في طريقها إلى المحل التجاري ستنتهي صلاحية استهلاكها في 27 من شهر مارس المقبل، “لذا كنا نود مقايضتها بمواد أخرى تحتاجها دار المسنين”.