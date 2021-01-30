شرطة الدار البيضاء تفكك شبكة للسرقة بالكسر

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، أربعة أشخاص، اثنان منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة باستعمال الكسر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بكل من ليساسفة وأنفا على خلفية الاشتباه في تورطهم في اقتراف مجموعة من عمليات السرقة باستعمال الكسر، طالت أسلاكا هاتفية بغرف تحت أرضية وبضائع مختلفة من داخل سيارات نفعية، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وأدوات ومعدات تستعمل في تكسير الأقفال، علاوة على سيارتين، إحداهما صفائحها مزورة، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و37 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.