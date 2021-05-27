شرطة الناظور تعرض محجوزات 5 أطنان مخدرات

شرطة الناظور تعرض محجوزات 5 أطنان مخدرات
صور: خاص
الخميس 27 ماي 2021 - 20:51

عرضت المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، مساء الخميس، محجوزات أزيد من 5 أطنان من المخدرات و13 سيارة ودراجتين ناريتين جرى ضبطها في عملية أمنية أمس الأربعاء بدوار آيت علا بجماعة بني شيكر التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وجاء ضبط المحجوزات المذكورة خلال إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتتكون المحجوزات من 150 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي 5 أطنان و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، تم ضبطها بمنزل كائن بالدوار سالف الذكر.

وجرى في العملية ذاتها توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، تم الاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الشيرا المخدّرات الناظور بني شيكر

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‫تعليقات الزوار

3
  • مهاجر
    الخميس 27 ماي 2021 - 20:59

    ماشاء الله الريف وما ادراك ما الريف

    1
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  • سلمان برنوسي
    الخميس 27 ماي 2021 - 21:30

    ارفعوا جاهزية القوات اللازمة للتدخل، وضعوها في وضع الاستعداد النهائي 24/24 ونسقوا مع الدول الصديقة سنخوض معركة موحدة بين الجميع ان شاء الله تعالى تحقيقا لعامل المفاجأة
    #إن_شاء_الله_تعالى

    -1
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  • مغربي
    الخميس 27 ماي 2021 - 21:32

    خمسة اطنان هنا وست هناك وسبع في الطريق من اين هدا

    0
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