شرطة الناظور تعرض محجوزات 5 أطنان مخدرات

عرضت المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، مساء الخميس، محجوزات أزيد من 5 أطنان من المخدرات و13 سيارة ودراجتين ناريتين جرى ضبطها في عملية أمنية أمس الأربعاء بدوار آيت علا بجماعة بني شيكر التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وجاء ضبط المحجوزات المذكورة خلال إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتتكون المحجوزات من 150 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي 5 أطنان و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، تم ضبطها بمنزل كائن بالدوار سالف الذكر.

وجرى في العملية ذاتها توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، تم الاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.