شرطة النجدة تحبط عملية لتهريب المخدرات بمدينة طنجة

أحبطت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة، مساء السبت، عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية انطلاقا من الشاطئ البلدي بمدينة طنجة.

وكانت دورية لشرطة الدراجات الهوائية قد تدخلت أثناء محاولة شخصين تنفيذ عملية التهريب، عبر شحن المخدرات على متن دراجة مائية وقطرها إلى الشاطئ البلدي باستعمال دراجة رباعية العجلات.

تدخل عناصر الشرطة مكن من إحباط هذه العملية، وحجز شحنة المواد المخدرة، التي بلغ وزنها النهائي 185 كيلوغراما من مخدر “الشيرا، مكونة من 08 رزم، بالإضافة إلى حجز دراجة مائية وأخرى رباعية العجلات ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

وتجري المصلحة الولائية للشرطة القضائية حاليا بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.