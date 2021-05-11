شرطة تطوان تفك لغز عملية نصب بوكالة للصرف

شرطة تطوان تفك لغز عملية نصب بوكالة للصرف
صورة: خاص
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 23:03

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، من بينهم فتاة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب المقرون بالسرقة في حق مستخدم بوكالة لصرف العملات بمدينة تطوان.

وكان اثنان من المشتبه فيهم قد تقدما، أمس الاثنين، أمام مستخدم بوكالة لصرف العملات بدعوى تحويل مبلغ مالي إلى العملة الصعبة، قبل أن يستوليا على مبلغ قدره 15 ألف أورو ويلوذا بالفرار من عين المكان على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني “أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في ظرف وجيز واستعادة جزء مهم من المبلغ المتحصل من هذه الجريمة، فضلا عن توقيف مشتبه فيها ثالثة كانت تحتفظ بجزء من هذا المبلغ المالي المسروق، وشخص رابع قام بتغيير لوحات ترقيم السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية مقابل توصله بجزء من المبلغ المتحصل منها”.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهم الثلاثة وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع المشتبه فيها الرابعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

المديرية العامة للأمن الوطني تطوان عملية سطو مكتب الصرف

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‫تعليقات الزوار

2
  • عادل
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 23:13

    البوليس وما أدراك ما البوليس المغربي البق ما يزهق تحية كبيرة لهم

    1
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  • مواطن
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 23:19

    كنت متيقن جد اليقين ان القاء القبض على المجرمين مسالة وقت وكذلك كان.هنيءا لرجال الشرطة.تحياتي لهم ولجميع اجهزة الامن الذيم يسهرون على صيانة حقوق المواطنين.

    1
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