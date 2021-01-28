شرطة طنجة تتفاعل مع "فيديو تشرميل طفلة"‎

تفاعلت ولاية أمن طنجة مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طفلة تحمل جروحا على مستوى الوجه، ومشفوعة بتعليقات تدعي تعرضها للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف أحد أبناء جيرانها بمدينة طنجة.

وقال بلاغ ولاية الأمن بمدينة طنجة إن “الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، ويتعلق موضوعها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين”، موردا أنه “تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.