شرطة طنجة تتفاعل مع "فيديو تشرميل طفلة"‎

تفاعلت ولاية أمن طنجة مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طفلة تحمل جروحا على مستوى الوجه، ومشفوعة بتعليقات تدعي تعرضها للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف أحد أبناء جيرانها بمدينة طنجة.
وقال بلاغ ولاية الأمن بمدينة طنجة إن “الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، ويتعلق موضوعها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين”، موردا أنه “تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المرجو اضافة عقوبة التشرميل لكل من سولت له نفسه الاعتداء على اين كان بهذه الطريقة على ان يشرمل هو ايضا بالاضافة الى العقوبات السالبة للحرية
أودي راه ديما كنقولها بحال هاد النوع راه خاصو الملحة والقنبة حتى يطيب ويهزوه الحدود المحبس ولا بءر كندوز على الأقل يصبن الحوايج ويطيب الجنود ديالنا الى ما خرجاتش شي منضمة دافع عليه
بالله عليكم ما ذنب هاته الطفلة لتحمل معها طول حياتها جراحا و تشوهات على مستوى الوجه خاصة تعتبر فتاتا و أنتم تعلمون إخواني المغاربة ماذا تعني بالدارجة عندنا((بنت مسيكاتريزيا)) من هذا المنبر أدعو إلغاء و توقيف العفو الملكي على المشرملين و التشديد في العقوبة مع الأعمال الشاقة كبناء السدود و حفر الأنفاق في الجبال كما يقول المثل المغربي باش عمر داود ما يعاود.
لا حول ولا قوة إلا بالله جارها وبالغ وعنده 28 سنة وقام بهذه الجريمة النكراء في حق طفلة لا حول ولا قوة له وهناك العديد من الجرائم ابشع من هذه ويقولون أن المرأة أكثر ساكني جهنم.هذا هو حق الجار اللذي وصى عليه الله الرسول صلعم حتى ظن أنه سيورثه فيه وهذه هي وصية الرسول اللتي قال فيها استوصيكم بالنساء خيرا ويقولون يريدون نصرة الرسول والغرب يحارب الاسلام والمسلمين.هذه هي النصرة وإلا بلاش.لا حول ولا قوة إلا بالله
السيبة ولات اصبحنا نسمع بابشع الجراءم.عذرا ولاكن في نضري يجب ان يشرمل هو أيضا ولاكن من الوريد الى الوريد حتى يكون عبرة للانذال متله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل.
هل هؤلاء المجرمين الذين لا يرحمون حتى الأطفال. يجب الحكم عليهم بأقصى العقوبة القاسية ….