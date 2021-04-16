شرطة مراكش تحجز أزيد من "كيلوغرام شيرا"

شرطة مراكش تحجز أزيد من "كيلوغرام شيرا"
صورة: أرشيف
الجمعة 16 أبريل 2021 - 17:42

أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية المحاميد شخصا متلبسا بحيازة وترويج مخدر الشيرا، يستعمل دراجة نارية في تجارته المحظورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية تمت بعد مراقبة وحراسة سريتين، ما مكن من وضع حد لنشاط هذا الشخص المخالف للقانون، مضيفة أن التفتيش المنجز بمنزل المشتبه فيه، أسفر عن حجز ما مجموعه 16 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها حوالي 1,5 كيلوغرام.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلا للوصول إلى شركاء محتملين له في هذه القضية.

الحراسة النظرية الشرطة القضائية المحاميد ترويج مخدر الشيرا

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‫تعليقات الزوار

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  • لعفو يامولانا
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:53

    لعفو يا مولانا المخدرات تروج في شهر رمضان وفي زمن كورونا حتى احترام الإنسانية في هذه الظروف لا يوجد في دماغ وأخلاق المروجين المتوحشين.

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