شرطي يشهر السلاح لحماية مواطنين من الخطر

اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن فاس، السبت، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني لهسبريس، فإن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة باب فتوح بفاس، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه؛ غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر موظف شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط المشتبه فيه وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.