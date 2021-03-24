شركة أمريكية تطلق أقوى "باور بانك" في العالم

أعلنت شركة ZMI عن إطلاق الباور بانك ZMI 20 الجديد، الذي يعتبر أقوى باور بانك في العالم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم شحن الباور بانك الجديد سعة 25000 مللي أمبير ساعة في غضون ساعتين، كما يمكن شحنه بنسبة 60% في غضون 50 دقيقة فقط.

ويتمتع الباور بانك الجديد بوظيفة حماية من السخونة، مما يضمن عدم تجاوز درجة حرارة بطارية الباور بانك 57 مئوية، كما يتم إظهار حالة شحن الباور بانك عن طريق شاشة LED.

وتشتمل باقة تجهيزات الباور بانك الجديد على ثلاثة منافذ توصيل مزودة بوظيفة PD 3.0، منها منفذي USB-C بقدرة خرج 45 و100 وات، كما يوفر منفذ USB-A قدرة شحن تبلغ 65 وات، وتبلغ قدرة الخرج القصوى 210 وات، وبالتالي فإنه يمكن شحن هاتف أبل آيفون 12 الجديد خمس مرات، وشحن جهاز أبل ماك بوك برو بمقدار 3ر1 مرة.

وتشتمل باقة توريد الباور بانك ZMI 20 الجديد على كابل USB-A إلى USB-C 6A وكابل USB-C إلى USB-C ودليل الاستعمال.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن سعر الباور بانك الجديد يبلغ 99 دولارا أمريكيا وسيتم التسليم للعملاء خلال نيسان/أبريل المقبل.