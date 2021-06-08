شركة أمريكية تطلق هايبر كار بقوة 1233 حصان

أعلنت شركة Czinger عن إطلاق أيقونتها 21C الهايبر كار، والتي تزأر بقوة 1233 حصان.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تعتمد في انتاج السيارة الجديدة على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يقتصر انتاجها على 80 نسخة فقط. وتعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم خاص؛ حيث يجلس السائق متمركزا في الأمام والراكب الآخر في مقعد خلفي.

وتعتمد السيارة على هيكل من ألياف الكربون، وتستلهم ملامحها من موديلات السباقات 24 ساعة من خلال القسمات الشرسة على الكشافات الأمامية وفتحات التهوية الضخمة على الجوانب والرفارف المقببة مفتولة العضلات.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتألف من محرك V8 سعة 88ر2 لتر بقوة 948 حصان ومحركين كهربائيين، مع مولد بدء حركة كهربائي وبطارية ليثيوم تيتانات. وتبلغ القوة الكلية للنظام 1233 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها الفارغ 1250 كجم، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 452 كلم/س.