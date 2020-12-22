شركة "أوزون" تُحَسن مستوى الخدمات الاجتماعية لعمال النظافة بخريبكة‬

شهدت مدينة خريبكة، اليوم الثلاثاء، مراسيم توقيع الاتفاقية الجماعية بين شركة “أوزون” للبيئة والخدمات وبين عمالها المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سعياً إلى تكريس السلم الاجتماعي بالمقاولة البارزة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لعمالها، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة “كورونا”.

وستُسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز الحقوق الاجتماعية لعمال النظافة بإقليم خريبكة؛ وهو ما دأبت عليه مقاولة “أوزون” خلال السنوات المنصرمة في مدن مغربية كثيرة، حيث ستُمكّن هذه الاتفاقية الجماعية الشغيلة من العديد من الامتيازات المالية، التي يأتي في مقدمتها منحة عيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة السنوية وغيرها.

وفي هذا الإطار، قال عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة “أوزون للبيئة والخدمات”، إن “الاتفاقية الموقعة، اليوم، مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع خريبكة، بمعية شركة أوزون بخريبكة، عبارة عن اتفاقية جماعية من شأنها أن تجلب الكثير من الامتيازات لفائدة العمال”.

وأضاف البدراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتفاقية تنص على عديد من الامتيازات المالية، التي تتضمن منح الدخول المدرسي وعيد الأضحى، فضلا عن خلق جمعية للأعمال الاجتماعية تلمّ شمل موظفي وعمال أوزون خريبكة، إلى جانب منح مالية سنوية، وكذا العمرة السنوية، وغيرها”.

وأوضح المسؤول عينه أن “الامتيازات المادية سيكون لها وقع مباشر على جيب العامل، وهو ما تصبو إليه المجموعة المواطنة التي تستثمر في حبّ العامل لها”، وزاد: “تجاوزنا مضامين مدونة الشغل، لأننا نهدف إلى كسب ثقة العامل، وأكبر دليل على ذلك هو العلاقات الإنسانية التي تجمع الإدارة بالعمال”، معتبراً أن “الاتفاقية التي أطرتها وزارة الشغل والإدماج المهني، بحضور الوزير الوصي على القطاع والكاتب العام للنقابة سالفة الذكر، تجسد الهدف الذي نتقاسمه جميعاً؛ ألا وهو خدمة العامل لضمان استمرارية المؤسسة”.

من جانبه، أفاد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بأن “اللحظة الراهنة تتويج لمسار تفاوضي داخل إحدى المقاولات بمدينة خريبكة، بين النقابة الأكثر تمثيلية وإدارة المقاولة تحت إشراف وزارة الشغل”، مبرزاً أن “الاتفاقية الجماعية تندرج ضمن أولويات القطاع الوزاري حتى نضمن السلم الاجتماعي بالمقاولات”.

وأشار أمكراز، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “الأجراء سيستفيدون من حقوق إضافية خارج ما تضمنه لهم مدونة الشغل”، مؤكداً أن “الظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني تستدعي توقيع هذه الاتفاقيات التي من شأنها ضمان السلم الاجتماعي بالمقاولات؛ حتى يستعيد الاقتصاد الوطني حيويته التي كانت قبل حلول جائحة كورونا”.

أما النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فأورد أن “الاتفاقية الجماعية، الموقعة بين شركة مهمة في مجال خدمات النظافة بخريبكة والاتحاد العام للشغالين، تهدف إلى ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة وصيانة حقوق الطبقة الشغيلة، وضمان مكتسبات العمال”.

وشدد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه للجريدة، على أن “هذا النوع من الاتفاقيات الجماعية أساسي في هذه المرحلة حتى نضمن الاستقرار داخل مؤسسات الإنتاج”، خالصاً إلى أن “الاتفاقية تعطي صورة حقيقية عن العمل النقابي بالمغرب، ومدى قدرة النسيج الاقتصاد الوطني على حماية الاستثمارات بالبلاد، بالإضافة إلى إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين الأجانب لكي يدركوا أن مقاولات وشركات المملكة تحترم قوانين الشغل”.