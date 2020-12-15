شركة النفط الجزائرية تسجل خسائر مالية ثقيلة

شركة النفط الجزائرية تسجل خسائر مالية ثقيلة
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الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 15:49

توقع توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك”، تراجع إيراداتها من مبيعات النفط والغاز 40% إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية العام الجاري، على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع الاستهلاك والطلب على الغاز في أوروبا وخفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وشركائها. بينما كانت الجزائر حققت إيرادات بـ33 مليار دولار، عام 2019.

وكشف حكار لتلفزيون “الشروق نيوز” الخاص في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن سوناطراك عملت العام الحالي على الحفاظ على توازناتها المالية من خلال خفض الاستثمارات من ثمانية مليارات دولار إلى 5.4 مليارات دولار، وتكاليف التشغيل من تسعة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك” أن هذه الأخيرة ستنهي عام 2020 بنتيجة إيجابية وليس بخسارة، من خلال ضبط المصاريف بشكل يراعي تراجع المداخيل. وتوقع حكار أن تتراوح أسعار النفط ما بين 40 و45 دولارا عام 2021، داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية الانتباه إلى أن فيروس كورونا فرض على سوناطراك اتخاذ إجراءات جريئة لضمان استمرارية الإنتاج، حيث تم تقليص عمال الإنتاج بـ45 في المائة عند بداية الجائحة، و30 في المائة لعمال الإدارة.

كما كشف أن الجزائر استهلكت 62 في المائة من احتياطاتها النفطية، وأن ما تبقى سيغطي الاحتياجات الوطنية حتى 2040، داعيا إلى ضمان الانتقال الطاقوي والخروج من الاعتماد على المحروقات في تلبية حاجيات الجزائر من الطاقة.

وأبرز الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك” أن سوناطراك ستواصل عمليات الاستكشاف لرفع قدراتها الاحتياطية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن سوناطراك لم تستورد الوقود العام الجاري جراء تراجع الطلب الوطني وإنما صدرته لأول مرة منذ 12 عاما، وأنه في حال عودة الطلب الوطني إلى مستوياته السابقة سيتم التعامل مع هذا الوضع وفق لاستراتيجية جرى تحديدها.

وتحدث حكار، عن علاقة سوناطراك مع شركائها، فقال إن “إيني” الإيطالية تبقى شريكا تاريخيا لـ”سوناطراك” ولا يجب ربطها بمواطنتها بـ”سايبام” التي ارتبط اسمها بقضية فساد في الجزائر.

إيرادات الجزائر النفط والغاز خسائر سوناطراك

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‫تعليقات الزوار

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  • اثمنة البترول 2021
    15 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    اكذت البورصة المالية الانجليزية FTSR 100 بأن توقعات اثمنة البترول في السنة المقبلة سيكون اقل بكثير من السنة الجارية اذا استمر وضع وباء كورونا على ما هو عليه ويحدر ان الدول المصدر للبترول/ والغاز سوف تعرف تضرر كبير فد يصل إلى 60٪ من مدخولها. إذا ما استمر الوباء في التزايد

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  • marroqui
    15 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الجزائر قوتها إن كانت لها توجد في بترولها وغازها واتمنى شخصيا ان ينضب هذا المخزون في أقرب وقت لكي تعلم الجزائر حقيقتها و هي انها من أفقر دول العالم بدون بترول وغاز. الله يعطيهم على قد النية ديالهم.

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  • يعيد
    15 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    فيروس كورونا اقل ضررا من عصابة العسكر التي حولت شعبا وبلدا الى ملكية خاصة،حيث عاتت في الأرض فسادا، الى وقت قريب كانت الجزائر تتوفر على أكبر احتياط للعملةالصعبة،أين ذهبت أموال الشعب؟للأسف أعنى بلد لاافقر شعب

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  • Ammar Dégat
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    meme le pétrole est de 10 dollars nous serons heureux et fier et avec honneur et ne nous baissons pas notre dignité le nif nous sommes des hommes et nous restons des hommes pas une marchandise et pas de traites car le monde entier savent que il y’a une grande différence entre algériens et marocains hamdouallah

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  • Ali
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الجزائر كانت تطارد طيف دخان لنصف قرن واضاعت على شعبها الاف الفرص ليكون من احسن الشعوب وحتما من يضيع الفرص يتلقى اهدافا وهو ماحصل لها اذ تلقت اهدافا كثيرة في الوقت الميت من المقابلة ولم يعد ممكنا امام ما تعانيه لكي تعود في المقابلة ملايير الدولارات صرفت على بوليزابلو للتمتع بفنادق اوروببة ذات تصنيف عالمي حان الوقت للاداء نقدا على ما فعلته العصابة المشكل ان الشعب هو من يؤدي ثمن اخطاء لم يرتكبها

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  • عبدالرحيم
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    أعتقد أنه لا يجب أن نتشفى لأن المتضرر الأول والأخير هو الشعب الجزائري وليس الجنرالات، وحتى هؤلاء كلما اشتدت عليهم الأزمة كلما أعلنوا عداءهم للمغرب أكثر كمتنفس لأزمتهم.
    الله يهدي من خلق والله يحنن قلوب الخوت على بعضهم البعض

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  • caprice
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    الصورة التي رسمها المسؤول وردية رغم انها محدرة. مشاكلهم اكبر بكتير بالارقام ينتجون 800الف برميل غاز و نفط و يستتهلكون 600الف المتاح لتصدير قليل جدا و كل عام ينخفض زد على دالك انه يتلاعب بالالفاض فالايردات يجب ان تخصم منها مبالغ التسيير و الاستتمار يعني ناقص 11.4 مليار ليتبقى اقل من عشر مليارات في دولة من تلات و اربعين مليون نسمة و موردها الوحيد للعملة هو النفط و الفاز و تستورد سنويا اكتر من 40مليار دولار بنهاية العام القادم ستنتهى احتياطاتهم من العملة و بالتالي يتجهون لنمودجي الفينزويلي او اللبناني.

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  • احفير سيتي
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    في الحقيقة، ثمن البترول لا يخدم الجزائر حتى ب 100$. لا بنية تحتية جذابة للمستثمرين ولا استراتيجية اقتصادية في المستوى ولا نظام سياسي يخدم مصالح الشعب الجزائري. سياسة الجزائر هي هدم الجار المغربي. الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

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  • متابع
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    نحن كشعب نريد لاخوتنا الجزاءريين الازدهار .لكن الطامة الكبرى. كيف ما كانت المداخيل من البترول للجزاءر الشقيقة .النظام العسكري يصرفها عن أسلحة تتهالك وعن البوليساريو والشعب الشقيق ضاءع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لان سبب عدم استقرار الحدود المغربية والجزاءرية النظام العسكري .الجزاءر الشقيقة لا تتقدم إلا بدمقراطية حرة ونظام مدني باختيار نزيه من الشعب. خوا خوا

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  • جنوبي
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    علينا احترام بعضنا البعض كشعبين فلاداعي لانتقاص بعضنا من قدر البعض الاخر ويقال أحب من تحب هونا ما عسى أن ينقلب عدوك يوما ما وأبغض من أبغضت هونا ما عسى أن ينقلب حبيبك يوما ما قدرنا أن نتجاور وهذه حقيقة لن تتغير فلنحب بعضنا ولا ندع السياسة تفرقنا.

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  • key West
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    10 annees encore le petrole n,aura plus de Valeur. tout deviendra electrique. bye bye l algerie

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  • منهمك
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    ما كاين مشكل ..السلاح اللي:شراتو و زاد خوالها الخزينة تبيعو للمغرب بنصف ثمن..و تفك راسها ماشي عيب..هاذو الجيران ..

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  • متتبع
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    اللهم لا شماتة
    نقود الجزائر لا يستفيد منها الا الحكام اما الشعب فله فتات وبقايا نفقات في غير محلها .
    مادا استفاد الجزائريون من البولزاريو ؟
    ما نصيبهم من مداخيل الدولة.؟
    اللهم ارحم اخواننا الجزاءرين بحكومة تخاف الله من دنوب شعبها .
    اتمنى للشعب الشقيق الازدهار والرخاء.

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