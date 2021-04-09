شركة عقارية تسلم الزبناء شققا بلا كهرماء

عبر عدد من المواطنين الذين اقتنوا شققا للسكن الاجتماعي على مستوى جماعة الشلالات بعمالة المحمدية عن غضبهم من عدم توفر مساكنهم على الماء والكهرباء.

ولفت أحد المواطنين من الذين اقتنوا الشقق من المشروع السكني المتواجد بجماعة الشلالات القروية التابع للشركة العقارية “كاسكادا”، أنهم تسلموا منازل بدون ماء ولا كهرباء.

وشدد المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، على أن القاطنين في هذا التجمع السكاني يضطرون لجلب الماء من دور الصفيح القريبة من المشروع، أو اقتناء المياه المعدنية، فيما يتم ربط المنازل بخيوط الكهرباء بشكل عشوائي.

وأوضح أنه على غرار باقي الساكنة، اقتنى شقة من الشركة المذكورة، غير أنها لا تتوفر على عداديْ الماء والكهرباء، الشيء الذي دفعه إلى استعمال خيوط كهربائية بطريقة عشوائية من أحد العدادات، فيما يضطر لاقتناء المياه المعدنية.

ولفت مصدرنا إلى أن الشركة كانت قد سلمت زبائنها التزاما يفيد بعدم وجود الماء والكهرباء، بيد أنها قطعت وعدا بتدارك ذلك في وقت قريب، إلا أنها لم تف بوعدها.

وتكفي زيارة إلى عين المكان، حيث يتضح وجود مجموعة من الأسلاك الكهربائية بشكل عشوائي لإنارة الشقق، وهو ما يشكل خطرا على حياة ساكنتها وحياة المارة، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل وفتح تحقيق في ذلك من لدن المكتب الوطني للكهرباء والسلطات المختصة.

وقالت المسؤولة التجارية بهذه الشركة العقارية، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية: “في إطار المساعدة، ونزولا عند رغبة زبائنها، عملت الشركة على تسليمهم المفاتيح، رغم أن ذلك ما كان ليقع”.

وأضافت أن الشركة قامت بذلك مساعدة منها لزبائنها، علما أنهم “وقعوا على عقد يفيد بتسلمهم للشقق والوثائق المتعلقة بالماء والكهرباء غير مكتملة”.

وشددت المتحدثة على أن “السكن الاجتماعي مدعم من لدن الدولة؛ إذ إن المستفيد يدفع مبلغ 25 مليون سنتيم فيما الدولة تدعمه بمبلغ 47 ألف درهم، وهذا الدعم لم يستفد منه المقاول بعد، وبالتالي فهو قدم مساعدة لهم عبر منحهم مفاتيح الشقق بعد إلحاحهم، علما أنه في مشاريع أخرى لا يتم تسليم المفاتيح إلا بعد التوصل بالدعم النهائي”.

وختمت المسؤولة ذاتها تصريحها لهسبريس بأن هذا الإشكال “تم حله وتجاوزه، عبر تسليم الزبائن الوثائق الخاصة بالماء والكهرباء”.