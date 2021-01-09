شركة "ليدك" تُحمل مجلس الدار البيضاء مسؤولية الفيضانات وغرق الأحياء

رمى جان باسكالداريي، المدير العام لشركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، كرة الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية إلى المجلس الجماعي بقيادة العدالة والتنمية.
وحمل المدير العام للشركة الفرنسية، خلال اجتماع لجنة المرافق الاجتماعية الذي عقد الجمعة واستمر من الثالثة زوالا حتى منتصف الليل، المسؤولية للمجلس الجماعي، باعتباره لم يساهم في توفير المبلغ المالي الخاص بتقوية شبكة التطهير السائل.
وشدد المسؤول في هذا اللقاء، حسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن المخطط الذي تم إعداده منذ مدة، والذي يروم تقوية الشبكة المهترئة لتطهير السائل وحماية المدينة من مثل هذه الفيضانات، قدرت تكلفته بما يناهز 1700 مليار سنتيم، إذ التزمت الشركة الفرنسية بدفع 500 مليار سنتيم، بينما تلكأ العمدة في تعبئة 1200 مليار سنتيم.
ولم يتوقف المدير العام لشركة “ليدك” عند هذا الحد؛ بل ذهب، حسب مصادرنا دائما، إلى التأكيد على أن المجلس الجماعي للدار البيضاء لم يلتزم حتى بالاعتمادات التي وضعت أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج تأهيل الدار البيضاء الكبرى، والذي كان بحسبه سيتم القضاء على مثل هذه النقط السوداء.
وشدد المتحدث نفسه على أن الشركة المفوض لها بذلت، عبر مختلف مصالحها وفرقها، قصارى جهدها من أجل الحد من تداعيات التساقطات المطرية والتخفيف من معاناة المواطنين والأضرار المسجلة لديهم.
في المقابل، خرج مستشارون ليشنوا هجوما على الشركة الفرنسية، بسبب الوضع الذي عاشه البيضاويون هذه الأيام، محملين إياها مسؤولية التقصير في عدم الاستعداد قبل بدء التساقطات، على اعتبار أن نشرة إنذارية كانت قد توصلت بها؛ وهو ما يستوجب تحركها قبل الكارثة.
وأكد منتخبون، خلال هذا اللقاء، أن الشركة المذكورة لا يهمها التدخل القبلي في مثل هذه الحالات؛ بل تعمد فقط إلى جلد المواطنين بفواتير مرتفعة في الماء والكهرباء.
وخرج فريق حزب الأصالة والمعاصرة ليطالب المجلس الجماعي بضرورة فسخ العقد مع الشركة الفرنسية، وتفعيل العقوبات والغرامات المالية التي تنص عليها بنود العقد معها.
وشدد الفريق ذاته، بقيادة رئيسه كريم كلايبي، على أن البيضاويين اكتووا كثيرا من الشركة المذكورة، لتنضاف إليهم هذه الكوارث بسبب غياب المراقبة القبلية والصيانة الضرورية وإصلاح الشبكة قبل بداية موسم الشتاء؛ وهو ما يستوجب إنهاء العقد معها.
إذن الحل الوحيد هو : استقالة والي جهة الدارالبيضاء سطات استقالة عمدة الدارالبيضاء إعفاء شركة ليديك من تسيير شؤون الماء والكهرباء بمدينة الدارالبيضاء وأيضا استقالة عمال عمالات المقاطعات التي شهدت فيضانات كسبيل الذكر البرنوصي عين الشق عين السبع الحي المحمدي مولاي رشيد سيدي عثمان الحي الحسني ….
وستبدأ المسرحيات فيما بينهم وفي الاخير سيقولون بأن السكان هم السبب في الفيضانات لانهم يرمون الازبال في المجاري
وانتهت المسرحية
يلاه ماتش ديال التنيس بدا.
واحد يلوح الكرة للاخر.
و الضحية هو المواطن
نعم لفسخ العقد
الفواتير المرتفعة التي هلكت جيوب المواطنين
و عدم الاتزام بصيانة و تطهير المجاري المائية التي تستخلصها ليدك من الفواتير
ما ذنب الشعب
انا اقول يجب مقاضاة ليديك و مقاطعتها
كالعادة سيتبادلون الاتهامات للتخفيف من الاحتقان الشعبي وسيساهم الاعلام المسير في ترويض الراي العام عبر الترويج لفضيحة او جريمة معينة كما جرت العادة .
لتعود الامور للوضع الطبيعي
والله ثم والله لو ألغيت المجالس والبرلمان لكان خيرا لنا جميعا. المجالس تعطى لها جمع النفايات واستخراج تصاريح البناء ولن تتصرف في أموال الدولة مهما يكون وتحت أي ذريعة. على أن تقدم على الورق جميع متطلبات المدينة إلى الوزارة والا تتصرف في أي ميزانية. أما البرلمان فهو عبء ثقيل على الأمة لا اقل ولا أكثر وله سيكون له تأثير إيجابي.
مازال عندكم الوجه و الله قمة البجاحة، الا نتوما ماقدرينش على المسؤولية و تتهدوا حياة الناس، شنو هي الافادة من شركة فرنسية تتخرج العملة المغربية ،اللهم شركة مغربية
ليدك مسؤولة قانونيا بموجب التعاقد القائم بين وزارة الداخلية كطرف رئيسي …ان كانت تحمل مجلس دار البيضاء فهي تحمل الداخلية…وهدا بحد داته هروب الى الامام من تولي اي مسؤولية وكان هدفها اي ليدك فقط تحصيل واستخلاص الموارد المالية وتقسيم الكعكة بين الشركاء المساهمين في الشركة المدكورة…
على المواطنين مقاضات ليدك بقوة القانون، ان كان هناك قانون يحمي المواطن في بلده ضد شركة اجنبية بمساهمات رجالات اعمال مغااربة…
مافائدة اجتماعات مطولة بعد الكارثة؟
مافائدة البكاء بعد الجنازة ؟
هذا هو حال مسؤولينا في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟؟
فهل من حكيم…!!!؟؟؟
القانون واضح وعقد التدبير المفوض، مجلس المدينة هو الجهة المفوضة ولها مهمة المراقبة والتتبع والفسخ .
ولهذا يجب محاسبة المجلس وتدخل سلطة الوصاية، مدينة الجار البيضاء تحتاج إلى تدخل عاجل وطارئ لإنقاذ ها من المزايدات الحاوية.
تركيبة أغلبية مجلس المدينة تعرفون مرجعيتهم الحزبية ومحدودية تجربتهم.
تعلمت من العيش في فرنسا أن المشاكل لا تحل دفعة واحدة بمجرد فرك الأصابع وتعلمت أن الكلمة دين في عنق صاحبها، وعليه فأنا أصدق مسؤول ليديك الذي فضح المستور بصفته مسؤول لا يتملص من مسؤوليته بل يواجه الحقائق بالحقائق. في المقابل مجلس المدينة مطالب بفرض سياسته على الشركة وإجبارها على الوفاء بالعقد وهنا عليه أن يخرج حقائقه،
يجب على الدولة إقرار الأمطار الأخيرة كحالة كارتة طبيعية ليتمكن المواطنين من التأمين لي خلصو على العربات ديالهم…
صافي في هاد الحالة ملي كل واحد تيرمي اىمسؤولية لأخر خاص لجنة تقصي الحقائق ومووووووت يا حمار
انتم تراشقوا وتخاصموا وارموا بالاتهامات على بعضكم البعض
والضحية الأولى والأخيرة والداءمة لمواطن المسكين الذي دفع روحه وماله وعتاده وبيته
ابحثوا عن الحلول القبلية وكفاكم استهزاءا بأرواح الناس
تحملوا المسؤوليات وساعدوا المنكوبين
ماذا عشانا نفعل باتهاماتكم البعض
اخرجوا عند المنكوبين وساعدوهم هذا هو الواجب و العمل الوطني والإنساني الحق
سنراقب ونتتبع فقط أين ستستقر الكرة…… لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
مصير ليدك يحدد في باريس حتى ولو غرق المغاربة كلهم في مياه المجاري، ما يهم ماما فرنسا هو المال ولتدهبوا الى الجحيم.
نرحب بشركة أمريكية بدل فرنسية فاشلة
الذي يجب أن تنتهي عقدته هم حزب الشيطان اللاعدالة و اللاتنمية. ما ينعسو ما يخلو لي يطفي الضو. عاتوا في الأرض فسادا. همهم الكبير بطونهم و رصيدهم في البنوك و غير البنوك. بانت عليهم النعمة الزاءلة. نسأل الله أن يبعدهم عنا تجار الدين.
اعتقد انه يجب طرد الشركة والمجلس الجماعي لكي يتم حل المشكل
كل ما هو فرنسي في المغرب “حقير” مراكز النداء، القنصليات ، معامل الذل التي تدفع 2300 درهم كراتب لشباب معاربة في عمر الزهور …فكيف لشركة تدير المجال الترابي لأكبر مدينة في المغرب أن تحمل مجلس الدار البيضاء فقط بعد وقوع الواقعة المسؤولية بالرغم من أن المسؤولية”مشتركة” و نعلم جيدا أن الفساد مستشري بكثرة في الإدارات و المؤسسات المغربية… و لكن من المعروف أن شركة “ليدك” شركة ضخمة و لديها مكاتب دراسات و خبراء … فإذا لم تستطع إدارة مدينة كالبيضاء فلتنسحب … شخصيا لو كنت في مناصب القرار لم ترددت بآستبدال فرنسا ببريطانيا … دولة أغنى و أكثر تأثيرا من فرنسا عالميا و شعبها هادئ و راقي و كانت السبب المباشر في صعود جنوب إفريقيا من التطاحنات و النزاعات العرقية و الحروب الأهلية لتجعلها في مصاف دول العالم الأول و للإشارة جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تعتبر من دول العالم الأول و الفضل كله لبريطانيا …
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“ليدك فاعل في الخدمات العمومية يقوم بتدبير توزيع الماء و الكهرباء، و تجميع المياه العادمة و المطرية و تدبير الإنارة العمومية لفائدة 5 ملايين نسمة من ساكنة الدار البيضاء الكبرى (المغرب). أسندت إليه هذه المهام في إطار عقد للتدبير المفوض تم توقيعه سنة 1997 من طرف السلطة المفوضة (الجماعات الحضرية للدار البيضاء، المحمدية و عين حرودة)، و الوزارة الوصية (وزارة الداخلية) و المفوض له (ليدك)
أعمالنا هيكلية و تلعب دورا كبيرا في التعمير على المدى البعيد، في تصور لمدينة الغد. باعتبارنا خبراء في مهننا، نساهم في إنجاز المخططات المديرية للمدينة و إعداد المعايير (من حيث جودة المنشآت، التكنولوجيات…). هدفنا هو تزويد زبنائنا باستمرار بخدمة ذات جودة، مع استباق و مواكبة نمو المدينة.
أنشطتنا في الدار البيضاء الكبرى
توزيع الماء الشروب
تدبير التطهير السائل تدبير التطهير السائل (المياه العادمة و المياه المطرية) : نقوم بتدبير 6150 كلم من القنوات المجمعة و تطوير شبكة التطهير السائل لمنح بيئة سليمة للساكنة.
ليدك كاتحمل المسؤولية للمجلس الاداري ديال كازا، و المجلس الاداري كيحمل المسؤولية ل ليدك، و حنا لي فلوسنا من الضرائب و داك شي لي ضاع ف الفياضانات، هاد الخسائر كاملين و جالسين كانتفرجوا فيهم، خلينا ليك الله يا الشعب المغربي لي غير جالس كايتفرج ف الفساد و الحقوق لي كاتضيع بلا ما يدير حتا حاجة.
دبا عاد كتبانو فين كتكونو. من هاد شي كلو خاص الناس لدرو من هاد قوادس لبحال كمامرهم يتعوض من ضرر لصابهم والله يرزقهم الصبر
فمن نصدّق ؟
لا أعرف.
لعل كل منهما مسؤولا بقدر ما ويلزمه جبر الأضرار التي تكبدها المواطنون.
وعلى هؤلاء استشارة الخبراء في القانون من أجل مطالبة القضاء بإنصافهم، حتى لا يتكرر مثل ذلك الإهمال.
عندما تسقط الأقنعة كسقوط أوراق الأشجار فى الخريف، وتتعرى الأجساد وتتكشف العورات، تظهر الحقيقة التى توارت خلف الأقنعة .
casablanca a besoin d’un técnocrate qui doit travailler 14 hrs par jour comme bénhima pour sauver casablanca si non cette ville ressemblera a calcuta en inde d’içi peu d’années
كلكم سمن على عسل ، وكلنا عليكم الله .. الله لا يسامحكم
الحمد لله على كل حال… المهم الشكر الجزيل لناقلي الاخبار من امثال هسبريس التي لولاها ما فهمنا ما يروج بين اللوبيات… المشكلة تكمن في انه من يتحكم في الشان المغربي لوبيات الادارة ولوبيات المال و التبزنيس و لوبيات الاحزاب الفاسدة…. ان الاوان لتكوين جيل يحب الوطن و ان الاوان لاستقلالية القضاء…. و ربط المسؤولية بالمحاسبة
سواءا كانت شركة ليديك أو المجلس الجماعي أو المنتخبين كلهم تهمهم مصالحهم الخاصة آلله يهديهم علي بلادنا يزيدوا بها الامام
نعم المنتخبون يتحملون المسؤولية لأنه تقع على عاتقهم حماية المواطنين من الآثار المترتبة عن الفياضانات وغيرها وتهييء البنية التحتية وإعدادها وصيانتها .. كما أن المسؤولية تقع ايضا على المواطنين الذين على عاتقهم أيضا محاسبة المسؤولين والتمييز بين الكفاءات والشعارات وأن من يقع تحت طائلة الشعارات فلينتظر ما هو اسوء من ذلك .. أفيقو ايها الناس واختاروا أحسن ممثليكم ولا تنطوي عليكم اللعبة في كل مرة .
ان ما يجب المطالبة به من قبل الجميع هو محاسبة و معاقبة كل الاطراف المسؤولة على هده الكارثة من المجلس البلدي الانتهازي الفاسد التابع لحزب العار الندالة و التعمية و الشركة الفرنسية الامبريالية الاستعمارية ليديك و مسؤولي السلطات العمومية من ولي و عمال و باشوات و غيرهم …و تعويض كل المتضررين البيضاويين الدين داقوا مرارة الاهمال و الفساد و جنوا نتائج العبث و الحماقة التي هي من خصائص أهل الحل و العقد في بلدنا المنكوب….
هذا العيب الكبير ماتخرجو وتقولو كنعتارفو بالخطأ ولكن حتى إيكس او إگريگ حتى هي تتحمل معنا المسؤولية ماشي تنصلو وتلقيو اللوم على غيركم وحنا رغم كورونا وماخدامينش جانا الضوء 80 ألف ريال وغير بارطما اقتصادية فسيدي مومن وقلتو لنا خلصو وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل وها ربي منتقم جبار كاع لي ظلمتوه ربي نصرو وحتى انثم خلصو ههههه عاد شكيو
حسبنا الله ونعم الوكيل. من يتحمل المسؤولية. حسب المقال الجزء الكبير يتحمله المجلس .يجب البحث من طرف لجنة من مجلس الحسابات لتنوير المواطن والوقوف على الحقيقة . المجلس ان كان لابد أن يساهم ب 1200مليار لإعادة القنوات المهترئة والنقط السوداء يجب أن يحاسب .كم يصرف على الحدائق في الصيانة سنويا أكثر من25مليار هذا منكر .من الاسبق البنية التحتية الصرف الصحى او الاغراس الزواق من الفوق .أضف كراء السيارات والهواتف و التنشيط والسفريات والتعويضات و الصفقات لا صلة لها بالتنمية. المشكل في ترشيد المال العام الذي سيساءل عنه الإنسان. هذا المجلس يهمه السلطة والقبة والاستفاذة. عند ربكم تختصمون كل من توفي او تضرر من هذه الكارثة في المدينة الذكية .
يا اخواني لا تلوموا هدا الحزب لقد جاء من أجل تجويع المواطن واتقال كاهله بالظرائب والزيادة في المواد الاستهلاكية وإلغاء صندوق المقاصة اما الإصلاح فليس من شيمهم
يا تجار الدين فضحكم الله في الوقت المناسب
هنا الكل متهم الشركة فرنسية لو انها شافت العين الحمرا اي تشديد المراقبة على الشركة بفضل مراقبي مجلس المدينة الدين يتجولون في شوارع البيضاء بدون تقارير ملزمة للشركة في النقاط السوداء ومحاسبتها والجلوس على رأس كل سنة معها لتقييم عملها السنوي لما وصل الوضع على ما هو عليه اليوم. فلا دمب للشركة ادا كان هناك تلاعب مراوغات واللامبلاة من طرف مجلس المدينة طبعا الشركة ستسكت بدعوى ان المجلس هو الدي لم يلتزم بما اتفق عليه هنا يأتي دور السيد جطو وقضاته معرفة الحقيقة المرة وان كان للمجلس وعمدته انفة وعلو نفس اقدمو استقالتهم
١) لو لم تجد بنودا في العقد المبرم يخول لها التنصل من المسؤولية لما حملت المجلس المسؤولية
٢) أين هو التقييم السنوي لاي شركة مفوض لها من طرف الأقسام المتخصصة
٣) أين هو مراقبة annuel
la réalisation des plans de contrôle
4) المجلس و أعضاؤه كله مسؤول وإلا مامعنى أن تكون عضوا في مجلس تحضر الإجتماعات…إن لم يتم إدراج نقطة في مصلحة المواطن يجب على الأعضاء سلك المساطر….
٥) إتهام الشركة للمجلس وتحميله وحده المسؤولية لوحده غير قانوني. لهذا وجب الرجوع لأحكام أخذت في هذا المجال…
٦) أقل شيء هو الاستقالة الجماعية لهذا المجلس، ونزول قضاة المجلس الأعلى للحسابات….وكشف المتورطين و لتبرئة ذمة الشرفاء
٧) تعيين مكتب قانوني معترف بكفاءته للدفاع عن حقوق ساكنة البيضاء…ولمرافقته المجلس القادم في صياغة العقود و ….
“”” ضربني وبكى وسبقني وشكا “”” إذن اذا كانت المسؤولية هي لمجلس الدار البيضاء في الفياضانات والغرق ،، فما محل “” ليديك “” من الاعراب ؟ ما هو دورها ؟ لماذا أوتي بها إلى المغرب ؟؟؟ أليس للدار البيضاء تقنيون ومهندسون ؟؟؟ إن من فكر في عقد شراكة مع هذه الشركة ومثلها من الشركات الاخرى قد يعتبر من المتورطين في جرائم تبذير الاموال وإهداءها لشركات خيالية واشباح ، وحرمان المغاربة المستحقين منها . . . فإلى متى يمكن أن نستفيق من هذه اللا مبالاة وهدر الثروات في لا شيء ؟؟؟ أظن أنه آن الأوان لوضع حد لمثل هذه التصرفات
شركة ليدك أصلاً لم يكن مرحب بها في بلدها الأصل نظرا للثغرات المتكررة في التسيير او تدبير متطلبات المواطنين و أنا اتسائل كيف يستمر مجلس المدينة في التعاقد معها لما يزيد عن 23 سنة.
من فظلكم استقيلو جميعا، الوالي لسوء تواصله، و المجلس الجماعي بقيادة العدالة و الدكاكين السياسية، و ليدك من فظلكم اسمعوني جيدا استقيلو ان كنتم فعلا مسؤلين حقيقيين، المضاربة بيناتكم ما يهمنا استقالتكم و تعيين أناس نزهاء في محلكم و بسرعة الوقت بل يسمح! سرعو من استقالتكم المواطن يعاني من سوء تسييركم.