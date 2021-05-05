شفشاونيون يطلقون حملة رقمية ضد الانتحار

محاولات شتى تخوضها ساكنة إقليم شفشاون من أجل محاربة ظاهرة الانتحار في المنطقة، إذ أنشأ شباب حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل محاولة نشر الوعي بخطورة قتل النفس.
وأنشأ شباب بالمنطقة مجموعة توعوية “فايسبوكية” لوقف نزيف الانتحار، تحمل اسم “شباب ضد الانتحار”، قال المسؤولون عنها إن الهدف منها هو “نشر الوعي بخطورة ظاهرة الانتحار التي أصبحت تسلب منا إخواننا وأحبتنا، ولمناقشتها وسبل التغلب عليها”.
وتحدث منشئو المجموعة عن كيفية تقديم الدعم لشخص يمر بأزمة نفسية، قائلين إن من أهم الخطوات: “الاستماع لما يقوله والتحلي بالصبر، وقضاء بعض الوقت معه أو مرافقته في نزهة؛ ناهيك عن تذكيره بأنك ستكون دائما موجودا لأجله، ومساعدته على تحقيق التوازن في حياته، وأيضا عدم الضغط عليه بالحديث عن شيء يزعجه، والمحافظة على تواصل منتظم معه”.
وسبق أن حصلت هسبريس على معطيات حصرية كشفت أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تضم أكثر من 54 في المائة من مجموع حالات الانتحار المسجلة على الصعيد الوطني، سبعون في المائة منها بإقليم شفشاون؛ فمثلا منذ بداية سنة 2021 وإلى حدود نهاية مارس الماضي تم تسجيل 13 حالة انتحار بالإقليم.
والصادم في الظاهرة هو ارتفاع عدد المنتحرين من فئة التلاميذ، إذ شكلت نسبتهم 64 في المائة، فيما يتراوح متوسط سن من يقتلون أنفسهم ما بين 8 و28 سنة.
شي كاينتاحر شي كايغرق فالبحر شي مشدود على كلمة ، حظر التجوال هاذا الخنق والزمط على عباد الله قد يولد انفجارا لاتحسب عواقبه .
خلو الناس تعيش راها ليسوا عبيدا عند أحد . والأرض والحياة عطاهم الله ماشي شي حد آخر .
لا أعلم سبب هذه النسبة العالية من الانتحار في إقليم الشاون مع العلم أنهم اناس مهذبون ويضبطون اعصابهم ومسالمون. اقول لهم وخاصة الشباب ان يصبروا و يتجهوا الى أطباء نفسانيين لما يكون هناك مشكل نفسي وان يصبروا ويعملوا أن لكل مشكل حل . الله يهدي ويحفظ الجميع
لا بد من تشخيص الحالة ومعرفة الأسباب والدوافع التي تؤدي بالشباب القيام بمثل هذا السلوك الخطير وإيجاد حلول ومعالجة الظاهرة من طرف مجموعة من الأطراف كإخصائيين في الصحة النفسية والأمراض العقلية وخبراء محاربة الإدمان ومساعدين إجتماعيين وقيمين دينيين المهم كل من له قدرة مساعدة هؤلاء الشباب فله أجر عظيم عند الله ومن بين الحلول أنصح الشباب التقرب من الله وتقوية الصلة به والإبتعاد عن رفقاء السوء والمخدرات نسأل الله رب العرش العظبم أن. يشفي كل مبتلى آمييين
الدولة بفشلها هي المسؤولة الاولى عن هده الظاهرة بكسلها وعدم كفاءتها تخلق الفقر التهميش والاحباط.الشباب يسعى الى الحرية الى التعليم الى اكتشاف العالم مثل شباب اوروبا واسيا .الدولة تفعل العكس تسجنهم.تحرمهم من المعرفة بخوصصة التعليم وتنشر الامية والتمييز الاجتماعي .تحرمهم من السكن من التطببب هده العوامل بامكانها ان تدفع بعض الشباب الى الانتحار