شقق غير جاهزة في بوسكورة

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:21
مطالب بإنصاف الدراسات الفنية في جائزة الكتاب
-
11:13
الملك يبارك الثقة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
-
10:17
"أسر شهداء الصحراء" تلتمس تفعيل مذكرة تشغيل
-
09:39
"تصميم التهيئة" يثير حفيظة ساكنة الحي الحسني
-
09:05
مجلس حكماء المسلمين يصدر مجلة فصلية جديدة
-
08:09
مركز حقوقي: الاستهتار بالأرواح وراء "فاجعة طنجة"
-
08:07
هذه أبرز اجتهادات محكمة النقض خلال سنة 2020
-
07:55
مهنيون يطالبون بإنقاذ تموين الحفلات من الإفلاس
-
07:13
عمالة مراكش تمنع وقفة مهنيي النقل السياحي
-
06:51
طلبة "معهد البريد والمواصلات" يشلون الدراسة
-
05:28
وعود تشغيل تضع شابة في قبضة أمن بني ملال
-
04:41
أطر إدارية متدربة تحتج ضد "استهتار وزارة التربية"
للاسف نفس الاسطوانة تتكرر والمواطن لم يستفق بعد من غيبوبته، الدولة لا دخل لها في من يعطي رزقه عن طواعية لنصاب. المثل المغربي يقول الطماع يغلبه الكداب. ج
La loi ne protége pas les idiots. et donner de l argent à un promoteur dans le noir revient à faire une fraude fiscale
واش عاطين النوار 20 مليون نتوما بعقلكم راكم بحال الى معاطين والو معندكم تادليل والقانون لا يظلم الجاهل به ، الله يخرج ليكم العاقبة بيخير تاتسابقو على الشقق مزالة فالوراق كاع مامبنية الله يهديكم .
انا مفهتشي واش المغاربة واخدين حقنة ديال الخوف مع حقن بوحمرون وبوصفار وشلل الأطفال؟؟ حتى واحد ماذكر اسم الشركة ولا اسم صاحبتها مناش خايفين؟؟؟ كبرها تصغار ملي تطالبو بحقكم قولو صراحة الشركة الفلانية او الشخص الفلاني تعدا علينا وكلانا رزقنا. خايفين يتهموكم بالتشهير والقذف؟ المحكمة غدي تفصل بيناتكم ديك الساعة. اما بنادم داير وقفة احتجاجية على المبني للمجهول وبقاو تما. انا بعدا كمشاهد للفيديو ماعرفت شمن شركة ولا شكون مولاها يعني احتجاجكم مضرهوم فوالو. بقيتو تما.