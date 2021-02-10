شقق غير جاهزة في بوسكورة

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‫تعليقات الزوار

4
  • القانون لا يحمي المغفلين
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:03

    للاسف نفس الاسطوانة تتكرر والمواطن لم يستفق بعد من غيبوبته، الدولة لا دخل لها في من يعطي رزقه عن طواعية لنصاب. المثل المغربي يقول الطماع يغلبه الكداب. ج

    2
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  • hicham
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:07

    La loi ne protége pas les idiots. et donner de l argent à un promoteur dans le noir revient à faire une fraude fiscale

    0
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  • أمازيغي باعمراني
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:15

    واش عاطين النوار 20 مليون نتوما بعقلكم راكم بحال الى معاطين والو معندكم تادليل والقانون لا يظلم الجاهل به ، الله يخرج ليكم العاقبة بيخير تاتسابقو على الشقق مزالة فالوراق كاع مامبنية الله يهديكم .

    1
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  • واحد مابقا فاهم والو
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:19

    انا مفهتشي واش المغاربة واخدين حقنة ديال الخوف مع حقن بوحمرون وبوصفار وشلل الأطفال؟؟ حتى واحد ماذكر اسم الشركة ولا اسم صاحبتها مناش خايفين؟؟؟ كبرها تصغار ملي تطالبو بحقكم قولو صراحة الشركة الفلانية او الشخص الفلاني تعدا علينا وكلانا رزقنا. خايفين يتهموكم بالتشهير والقذف؟ المحكمة غدي تفصل بيناتكم ديك الساعة. اما بنادم داير وقفة احتجاجية على المبني للمجهول وبقاو تما. انا بعدا كمشاهد للفيديو ماعرفت شمن شركة ولا شكون مولاها يعني احتجاجكم مضرهوم فوالو. بقيتو تما.

    3
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