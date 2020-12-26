شكوك تحيط بعودة فضال إلى لشبونة البرتغالي

تحوم شكوك كبيرة حول قدرة الدولي المغربي زهير فضال على اللحاق بمباراة ناديه أمام المضيف بيلينينسيش، ضمن الأسبوع الـ11 بمسابقة الدوري البرتغالي الممتاز؛ وهي المباراة التي سيحتضنها “الملعب الوطني” يوم غد الأحد.

وغاب المدافع المغربي فضال عن تداريب فريقه الأخيرة، بسبب إصابة في ركبته اليسرى؛ بينما قام زميله جوفان كابرال بتداريب انفرادية في الصالة الرياضية وعلى العشب.

وبعد غياب المدافع المغربي عن تداريب ناديه، وجّه المدرب روبين أومريم الدعوة إلى مدافعي فريق الشباب جاسبار وجواو سيلفا وجيني كاتامو، للتدرب مع المجموعة بعد معاناة بعض لاعبي الفريق الأول من الإصابة.

وسيكون متصدر الدوري بدون المدافع ستيفان ريستوفسكي، الذي سيتعين عليه اللعب مع الفريق الثاني قبل إعادته إلى الفريق الرئيسي؛ بينما المهاجم جوفاني كابرال مشكوك في مشاركته، بعد أن استأنف التدريب الجزئي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبوجود فضال، يعتبر فريقه لشبونة النادي الوحيد الذي لم يهزم في دوري الدرجة الأولى البرتغالي هذا الموسم ويتقدم بنقطتين على غريمه الشرس بنفيكا؛ بينما يحتل الفريق المضيف المركز العاشر، برصيد 11 نقطة.