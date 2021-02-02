فنانون رواد يعانون بالمغرب .. "الطوبات" تحول حياة الممثلة ماهماه إلى جحيم

يعيد الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه الفنانة عائشة ماهماه، بعد مسار مديد كانت فيه ضيفا دائما على منازل المغاربة عبر شاشاتهم الصغيرة، إشكال الحماية الاجتماعية للفنانين الرواد بالمملكة.
وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدثت الممثلة عن صعوبات السكن التي تعيشها، والفئران (الطوبات) التي تضايقها، سائلة الله أن تجد مسكنا يقيها هذا، ويعيد النوم إلى عينيها؛ في فصل جديد من معاناة معلنة، سبق أن تحدثت عنها إعلاميا.
وفضلا عن الجانب الإنساني الذي يطرحه موضوع حماية الفنانين الرواد في فترة كهولتهم، يطرح، أيضا، الجانب الرمزي للملف، نظرا لما تمثله هذه الوجوه والأصوات الفنية في الذاكرة الشعبية.
ويقول مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إن هذا “مشكل قديم” يتجدد، سببه الأساس “عدم وجود نظام حماية اجتماعية خاص بالفنانين”.
ويضيف بوحسين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “مسألة الخصوصية لا تتعلق بتمييز اجتماعي بين الفنانين والفئات الأخرى، بل هو اعتبار للطبيعة الخاصة للمجال الفني”.
ويزيد نقيب الفنانين: “لا يعني هذا بتاتا الاعتماد على الدعم العمومي في هذا الاتجاه، بدرجة أولى، بل الأمر مرتبط بالاقتطاعات والمساهمات، انطلاقا من أجر الفنان. فقط الآلية -النظام- يجب أن تكون متوافقة مع الشكل الذي يشتغل به الفنانون، الذين ليست هناك استمرارية في عملهم، ولديهم دخل إما يكون أكثر من المتوقع أو أقل”.
هذا السياق الخاص يتطلب، وفق المتحدث، “احترام خصوصية المجال الفني كما هي، وهي الخاصية التي يجب أن يفهمها المشرع المغربي والمهتمون بالحماية الاجتماعية”، وزاد موضحا: “طلبنا ليس امتيازا، ونحتاج طريقة لولوج الأنظمة القائمة، ما يحتاج مجهودا من الناحية التقنية، علما أنه محسوم من الناحية القانونية، على غرار المعمول به في دول أخرى”.
في غياب هذا النظام، يزيد بوحسين: “يبقى الفنان معرضا للهشاشة، خاصة عندما يتقدم به السن، فيتساءل الناس كيف كان هذا الفنان يعمل ثم الآن هو في وضع مادي صعب؟ وتبدأ الفرضيات حول السبب (…) بينما الخلل، في جميع الحالات، يكمن في عدم وجود نظام للحماية الاجتماعية يراعي خصوصية المجال الفني”.
وفي إطار المبادرة الملكية لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، يقول بوحسين: “الفنان كمواطن يجب أن يدخل في هذه العملية، وفق خصوصية عمله الفني، علما أن هناك مبادرة من وزارة الشغل لا تراعي هذه الخصوصية”، ثم يزيد: “نحتاج حلا قانونيا وإجرائيا للموضوع، مبنيا على الاقتطاع من الأصل لفناني العروض، وإسهامات مباشرة للفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص”.
لكن هذا الحل يستثني الفنانين الرواد، “الذين يبقون، خاصة الذين أضافوا للمشهد الفني المغربي في مختلف المجالات، خارجه”.. و”ما ذنبهم أنهم الآن لم يعد بإمكانهم الإسهام في هذا النظام؟”، يتساءل المتحدث ذاته.
في هذا الإطار يعرض بوحسين الحل الذي تقترحه نقابة مهنيي الفنون الدرامية: “إعداد لائحة تحصر الفنانين الرواد، ليمكن شراء نقط بعد ذلك لهذه الفئة، من أجل تمويل التحاقها بالحماية الاجتماعية، حتى يطوى الملف بشكل نهائي”.
وجه تلفزي مألوف يستحق العناية والعيش الكريم
يجب سحب المأذونيات فورا من أصحابها و تحويل مداخيلها للقطاع الاجتماعي و الفئات الهشة! يجب تضريب الثروة التي تفوق 10 ملايين دولار بنسبة 10%سنويا خارج الضرائب الجارية و تحويل المتحصل منها لنفس الغاية و الفئات! يجب التفكير في إلغاء المأذونيات في أجل أقصاه سنة باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة البينة التي تمنع من العمل
السلام عليكم.كان الله في عونها والله يأخذ بيدها ولكن ما أتعجب له لماذا الفنانون لا يشتغلون وفي نفس الوقت يمثلون خصوصا أنهم لا يمثلون كل يوم.فقط بين فترات عندما يناديهم مخرج أو منتج أنتج فيلما كي يمثلوا فيه وبقية الايام إن لم نقل اللأسابع والشهور فارغة جالسين متى يناديهم مخرج جديد كي يمثلوا.كان عليهم أن يزدوجوا بين العمل العادي والتمثيل كي ينفعهم ذلك العمل عندما يعتزلوا التمثيل لا أن يعولوا على شيء يعلمون جيدا أنه موسمي وليس عملا قارا لقلة إنتاج الافلام المغربية أو حتى المسرحيات
كاينين فنانين لي كيطلبوا الرعاية الملكية وهم في وضعية جيدة او اكثر ولا يتركون مكانا للذين يستحقون الدعم او رعاية من اي قبيل ….حرام وحشومة نشوفو او نسمعوا على هاد الفنانة القديرة لي دخلات البهجة والفرجة الهادفة وهي بهاد الوضعية المزرية .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بزاف ديال الفنانين عايشين ظروف صعيبة وبزاف ديال الفنانين ميسورين والفن فيه وفيه حيت المغنيين ماشي بحال الممثلين واغلب المغنيين عندهم الفلوس حيت السهرات والبرامج الترفيهية تنتج بكثرة عكس الممثل اللي خصوا يتسنا ختى يخرج شي فلم ويبقا يتسنا واش يعيطوا ليه ولا ولا وزيد عليها باك صاحبي والمعرفة كتلقا عمل كوميدي عوض يعيطوا على فنان كوميدي كيجيبوا ممثل درامي وهو لا علاقة ليه بالكوميديا والفنان الكوميدي الحقيقي كيبقا منبود حيت التمثيل بحالا خدام عطش وصافي مكاينش دخل شهري ويلا جيتي تشوف مثلا ف امريكا هوليود الممثل غير فلم واحد كيصبح مليونير مثلا الممثل بروس ويليس ولا جورج كولوني اي فلم كيتقاضاو فيه ملايين الدولارات فرق كبير وصعيب تلقا تما فنان كيعاني
لهذا السبب هاجر اكثر من خمسة ملايين من المغاربة بلدهم ..هذه هي معضلة دول العالم الثالث بدون استثناء ..المواطن لا يعرف ماينتظره غدا .. فقط الدول الغربية المسيحية و اليابان هي من تغلبت على هذا المشكل ..مواطنوها يعيشون في اطمئنان كامل لا يخافون من المستقل ..الحمد لله انا موجود بينهم و حسرتي على من لازال هناك في بلاد تدين بدين يُزعم انه جاء رأفة للجميع
الانسان اللذي يقضي حياته في اللهو واللعب ,يحصد في الاخير مازرعه ,حالها حال العديد مما يسمون بالفنانن اللذين يطلبون المساعدة في اخر ايامهم. وهادي مسكينة باغية بارطمة ,والبارطمة العزيزة راه الناس خدامة عليها ليل ونهار ودايرةكريدي على25عام .
هاد الشي مافيهش العاطفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سبحان من خلق وفرف الارزاق . الله ليك يا لما عندوا لدافع عليك .
هنا يتجلى الدور المنوط بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ومدى جدواها،كيف يعقل أن يتم الاستغناء عن المواكبة الاجتماعية لفئة من الفنانين القدامى على غرار السيدة عائشة ماهماه،وبالمقابل التطبيل والتهليل لفئة أخرى لم تقدم شىء بشهادة أغلب المتتبعين ؟المطلوب إذن رد الاعتبار للفنانة عائشة ماهماه بما يستوجبه وضعها حاليا وذلك اضعف الإيمان.
كم من وزير للثقافة مر من هنا و كم من فنان مر من البرلمان ماذا حققوا؟ المهم الله يرزقنا حسن الخاتمة و السلام.
كان الله في عونها ولكن نريد أن نعرف خصوصية الفنانين وما يفرقهم عن سائر الشرائح الأخرى.لعلم السيد نقيب الفنانين بان معظم المتقاعدين المغاربة حالهم مثل حال الفنانة أو أسوأ.
مالقيت مانقول حشووما او عيب فيناهو وزير الثقافة الله ياخد حق هاد الناس
اين هو دعم وزارة الثقافة ؟ اليست أحق بالدعم من من غيرها ؟.. حال الفنانة يدمي القلب… كفى من اعتماد تطلابت لمساعدة الفنانين…..
دون التنقيص من فضل الرواد في اسعادنا ايام لم تكن هناك هواتف نقالة و غيرها. فان السؤال المحير يطرح بحدة و هو لمذا لم يكن بعض الفنانين يحتاطون لدواير الزمان. مهما كان عددهم نسبيا قليل و يمكن للدولة ان تتكلف بهم ثم تغلق الباب .
السلام عليكم بالنسبة لهاد الممثلة شي 6 سنين دبا سعيد الناصيري الممثل دار حفلة ف paradise فعين دياب و تفرقو فيها جوائز و تسلمات هاد السيدة جائزة بشقة قدام عيني حيث حنا لي كممونين كنا شادين هاد الحفل لي بغيت نعرف واش السيدة باعت ديك الشقة لي عطاوها و لا الناس لي تكلفو بديك الحفلة لضحكو عليها قدام الناس
الله يكون في عون الجميع، لكــــــــــــــــــــــــــــــــــن… حتى الفلاح والكساب في قلب الأطلس الذي ساهم في تغذية المغاربة دون أن يعرف لا العطل ولا حفلات رأس السنة ولا عطل رأس الأسبوع و… حتى هو مسكين في اخر عمره حينما يعجز عن العمل يجد نفس (إذا لم يكن عنده أبناء مرضيين) في العوز والفقر والجوع.
من الذي سيكتب عن مثل هذه الحالات وهي بمئات الألوف في وطننا الحبيب ؟
أما هاد الفنانة فلو كان فها بضاعة جيدة لما ربحت منها كما أنها وقت البحبوحة وخلال سنواتها الذهبية لم تنخرط في صندوق التقاعد ولم تكن تعلن على عائدتها السنوية ولا تؤدي الضرائب و…. ودابا دبر راسها بحالها بحال المغفلين الذين يضنون بانهم أذكياء حينما يتحايلون على صندوق التقاعد والضراب و…
كان الله في العون !
صراحة عنما أقرأ عن هكذا حالات أتسائل عن موقع وزير الثقافة…..أم لا موقف له إلا في المهرجانات و الحفلات و الوليمات ؟؟؟؟
مانمشيوش بعيد، نشوفوا غير خوتنا في مصر السياسة ديالهم في القطاع الفني.