شلل عضلات الوجه .. الأسباب والأعراض

شلل عضلات الوجه .. الأسباب والأعراض
صورة: د.ب.أ
الجمعة 16 أبريل 2021 - 00:28

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن شلل عضلات الوجه قد يرجه لأسباب عدة مثل العدوى الفيروسية أو التعرض لتيارات الهواء وكذا التورمات الملتهبة، التي تسبب ضيقا في قناة عصب عضلة الوجه فتسبب ضغطا على هذا العصب.

وأضافت الرابطة أن العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بشلل عضلات الوجه، تتمثل في ضغط الدم المرتفع ومرض السكري والضغوط العصبية المفرطة.

وتتمثل أعراض شلل عضلات الوجه في تيبس الرقبة ووجود ألم في الفك أو خلف إحدى الأذنين، بالإضافة إلى تدلي زاوية الفم أو جفن العين.

وأشارت الرابطة إلى أن الشلل المؤقت لعضلات الوجه لا يمثل عادة أمرا خطيرا، لكنه يستلزم استشارة طبيب أعصاب للوقوف على أسبابه خشية أن يكون هذا الشلل مؤشرا على الإصابة بسكتة دماغية على سبيل المثال.

سكتة دماغية شلل عضلات الوجه ضغط الدم المرتفع مرض السكري

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