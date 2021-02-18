شيكات بدون رصيد توقف سمير عبد المولى

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بطنجة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سابقا سمير عبد المولى، وذلك لكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.

ووفق مصادر هسبريس فقد قام عبد المولى بتسديد قيمة الشيكات، ليتقرر إطلاق سراحه في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.

المصادر ذاتها أكدت أن الأمر يتعلق بشيكات بمبالغ مختلفة تعذر على سمير عبد المولى تسديد قيمتها رغم منحه مهلا من طرف أصحابها، قبل أن يتم وضع شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة.