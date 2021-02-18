شيكات بدون رصيد توقف سمير عبد المولى

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بطنجة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سابقا سمير عبد المولى، وذلك لكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
ووفق مصادر هسبريس فقد قام عبد المولى بتسديد قيمة الشيكات، ليتقرر إطلاق سراحه في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.
المصادر ذاتها أكدت أن الأمر يتعلق بشيكات بمبالغ مختلفة تعذر على سمير عبد المولى تسديد قيمتها رغم منحه مهلا من طرف أصحابها، قبل أن يتم وضع شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
المثل المغربي صحيح الذي يقول(الجلالب والقوالب )
الله الله،ماخليتي للمواطن البسيط،مايتقال،على تبارك الخلصة والإمتيازات تاع البرلمان مقداش،ولا وقيلة قليلة
واش اصدار شيك بدون رصيد ماشي ريبة؟ واش ماشي حرام؟!!!
كيف سيجيب البااجدة، تجار الدين و ليس السدج منهم؟
اللعنة أصبحت تطارد حزب العدالة والتنمية من كل حدب وصوب
بدأت اكباش الفداء تذبح قربانا لأجل إسكات اصوات الشعب المقهور المغلوب على أمره ، هذه المسرحية من سيناريوهات نظام المحزن القمعي يريد بهآ الضحك على ذقون المواطنين، إذا كانت بالفعل هناك عدالة كما يزعمون فليحاكم جميع المسؤلين عن نهب ثروات الشعب على مدى السنوات فليحاكم من تسبب في قتل وتجويع وتشريد وظلم المواطنين ، في كل مرة يأتون بكبش فداء لينقذ أكياس مملوءة بطونهم بأموال الشعب ، أين هما المسؤلين وأين غيرتهم وأين قسمهم وهم يشاهدون أبناء هذا الوطن يموتون في البحار ويعيشون حالة التشرد في شوارع العالم أين غيرة المسؤلين وهم يشاهدون أعراض بناتنا تهتك وتقتل ويتاجر باجسادهن للقاصي والداني ، يا أشباه الرجال عيب وعار عليكم أنتم من تسبب في هذه الحالة التي يعيشها الشعب،
لا أريد أن يحكمني متدينا ليقتلني بإسم الدين أريد أن أعيش حياة كريمة تتوفر فيها الحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق وليحكمني ملحدا.
الاف العائلات في طنجة كان مصيرهم التشرد والصياع بسببه وبسبب عائلتهِ قضية كوماريت. لم تتم محاسبته على افلاس وسوء تدبير الشركةِ. حسبي للله ونعم الوكيل!!! الحساب عند الله!!!!