صاعقة رعدية تقتل شخصين نواحي قلعة السراغنة

صاعقة رعدية تقتل شخصين نواحي قلعة السراغنة
صورة: هسبريس
الإثنين 1 مارس 2021 - 23:41

لقي قاصران بالجماعة الترابية القروية زمران الشرقية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مصرعهما، الاثنين، بسبب تيار كهربائي شديد ناجم عن صاعقة رعدية.

الصاعقة الرعدية التي ضربت دوار الشتاونة، بالجماعة الترابية القروية زمران الشرقية، خلفت إصابة 3 مواطنين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم.

وتوفي القاصران اللذان تتراوح أعمارهما ما بين 12 و15 سنة، إثر تعرضهما لحروق قوية بسبب العاصفة الرعدية القوية خلال مشاركتهما في مقابلة لكرة القدم بدوار الشتاونة، ليفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.

وعلى إثر توصلها بإخبارية بخصوص الواقعة، انتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان رفقة عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي رحال، وأفراد الوقاية المدنية الذين استعملوا سيارات عدة للإسعاف لنقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات والمصابين إلى المستشفى.

صاعقة رعدية قلعة السراغنة مراهقان وفاة

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