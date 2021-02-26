صالح في الرباط .. وتحديات الحكومة تغيب دبيبة

يستقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة بالرباط، عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي؛ فيما تعذر على عبد الحميد محمد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي، الحضور اليوم إلى المغرب.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن تحديات كبيرة مرتبطة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية حالت دون حضور عبد الحميد دبيبة إلى المملكة المغربية، مشيرة إلى أنه أكد أنه “سيلبي دعوة الرباط في أقرب فرصة ممكنة”.

وقدم عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، الخميس، إلى مجلس النواب مقترحا بحكومة وحدة وطنية، ودعا المجلس إلى الموافقة عليه.

وقال دبيبة، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إنه أخذ في الاعتبار “التوزيع العادل” للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.

وفي اتصال له مع ناصر بوريطة، عبر عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، عن الترحيب بتأكيد المغرب مواصلة دعم المصالحة الوطنية بليبيا.

وشدد رئيس الوزراء الليبي، في اتصال سابق، على سعادته بمكالمة الوزير المغربي، ونقله تحيات الملك محمد السادس، مضيفا: “كما أرحب بتأكيده على استمرار دعم المغرب لليبيا، وحرصه على أن يبقى المغرب حاضنا لأي حوار بين الليبيين، وداعما رئيسيا للمصالحة الوطنية”.