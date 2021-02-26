صالح في الرباط .. وتحديات الحكومة تغيب دبيبة

صالح في الرباط .. وتحديات الحكومة تغيب دبيبة
صورة: و.م.ع
الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:14

يستقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة بالرباط، عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي؛ فيما تعذر على عبد الحميد محمد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي، الحضور اليوم إلى المغرب.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن تحديات كبيرة مرتبطة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية حالت دون حضور عبد الحميد دبيبة إلى المملكة المغربية، مشيرة إلى أنه أكد أنه “سيلبي دعوة الرباط في أقرب فرصة ممكنة”.

وقدم عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، الخميس، إلى مجلس النواب مقترحا بحكومة وحدة وطنية، ودعا المجلس إلى الموافقة عليه.

وقال دبيبة، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إنه أخذ في الاعتبار “التوزيع العادل” للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.

وفي اتصال له مع ناصر بوريطة، عبر عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، عن الترحيب بتأكيد المغرب مواصلة دعم المصالحة الوطنية بليبيا.

وشدد رئيس الوزراء الليبي، في اتصال سابق، على سعادته بمكالمة الوزير المغربي، ونقله تحيات الملك محمد السادس، مضيفا: “كما أرحب بتأكيده على استمرار دعم المغرب لليبيا، وحرصه على أن يبقى المغرب حاضنا لأي حوار بين الليبيين، وداعما رئيسيا للمصالحة الوطنية”.

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رئيس البرلمان الليبي رئيس الوزراء الليبي ناصر بوريطة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
دار الورد العطري
الخميس 25 فبراير 2021 - 18:39 2

دار الورد العطري

صوت وصورة
غضب مهنيي النقل السياحي
الخميس 25 فبراير 2021 - 17:39 2

غضب مهنيي النقل السياحي

صوت وصورة
حريق يرعب ساكنة بفاس
الخميس 25 فبراير 2021 - 16:29 8

حريق يرعب ساكنة بفاس

صوت وصورة
كفالة الأطفال المتخلى عنهم
الخميس 25 فبراير 2021 - 15:48 3

كفالة الأطفال المتخلى عنهم

صوت وصورة
المغاربة وتقنين زرع الكيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 11:30 6

المغاربة وتقنين زرع الكيف

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52 6

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة