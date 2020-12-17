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‫تعليقات الزوار

2
  • احسن بمليون مرة من لمجامر
    17 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    لي عجبني بزاف فالمدافئ هو داك سيستام ديال خروج الذخان
    لي هو ثاني أكسيد الكربون لي كيقتل آلاف ناس سنويا.
    تحياتي لهاذ للحرفيين واخا قلت شي ديرين خدمة نقية.

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  • بوبوش
    17 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    أناس خيرون. وجوه الخير. بلادي بلاد. يتضامن فيها الفقير مع الفقير. تأكدوا اننا بخير بفضل الله و هاد الناس

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