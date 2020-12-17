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تعليقات الزوار2
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لي عجبني بزاف فالمدافئ هو داك سيستام ديال خروج الذخان
لي هو ثاني أكسيد الكربون لي كيقتل آلاف ناس سنويا.
تحياتي لهاذ للحرفيين واخا قلت شي ديرين خدمة نقية.
أناس خيرون. وجوه الخير. بلادي بلاد. يتضامن فيها الفقير مع الفقير. تأكدوا اننا بخير بفضل الله و هاد الناس