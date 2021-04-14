صحافة البرتغال تُلقب المغربي بولديني بـ"بولديغول"

صحافة البرتغال تُلقب المغربي بولديني بـ"بولديغول"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 14 أبريل 2021 - 15:49

لفت اللاعب المغربي محمد بولديني، مهاجم نادي أكاديميكا كويمبرا البرتغالي الممارس ضمن الدرجة الثانية، أنظار مجموعة من الأندية إليه؛ إذ عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدماته بعد تألقه الكبير خلال الموسم الكروي الحالي بقميص فريقه، حيث تفنن في هز شباك الخصوم ليعتلي صدارة الهدافين إلى حدود الجولة الـ28 من المنافسات.

وأكدت تقارير إعلامية أن بولديني بات على “ردار” عدة أندية كبيرة في البرتغال وفرنسا، حيث توصل وكيل أعماله باتصالات في هذا الاتجاه خلال الآونة الأخيرة، كما يُعتبر من بين أبرز الأسماء الممارسة بالدوري البرتغالي في قسمه الثاني.

وتلقى بولديني إشادة واسعة من الصحافة البرتغالية التي تُلقبه بـ”بولديغول”، كما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى المعسكر الأخير للمنتخب الوطني المغربي الأول، غير أن الإصابة حالت دون ذلك بعد أن أبعدته عن الميادين لأسبوعين.

يُشار إلى أن مهاجم الرجاء الرياضي السابق يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري البرتغالي الدرجة الثانية برصيد 12 هدفا، كما أن الجميع يشيد بإمكانياته.

الدوري البرتغالي بولديغول محمد بولديني نادي أكاديميكا كويمبرا

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