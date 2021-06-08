صحيفة إيطالية: حكيمي يقترب من الدوري الفرنسي

أشارت تقارير إعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن الأيام العشرة المقبلة ستحسم وجهة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنترناسيونالي الإيطالي لكرة القدم، بعد أن وصلت المفاوضات بين إدارة ناديه وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى مراحل متقدمة، بعد موسم واحد فقط قضاه في الملاعب الإيطالية رفقة “النيراتزوري”، الذي تُوج معه بلقب “الكالتشيو” الموسم المنصرم.

وأوضحت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن إنتر والنادي الباريسي قطعا أشواطا كبيرة في المفاوضات بينهما لحسم صفقة انتقال حكيمي إلى “عاصمة الأنوار”، إذ قدم كبير فرنسا عرضا بقيمة 60 مليون يورو مع امتيازات إضافية، غير أن بطل إيطاليا يشترط مبلغ 70 مليون يورو كمقابل للتخلي عن خدمات “الأسد الأطلسي” صاحب الـ23 سنة.

ورجحت تقارير إعلامية أن يحسم الفريق الباريسي صفقة انتقال حكيمي إلى صفوفه خلال الأيام القليلة القادمة، إذ ترى إدارة النادي في اللاعب المغربي “البروفايل” المناسب للفريق، القادر على تقديم الإضافة اللازمة خلال المواسم الكروية المقبلة، لاسيما بعد أن بات واحدا من أبرز اللاعبين في مركزه على المستوى العالمي.

ويتواجد حكيمي في الوقت الحالي رفقة المنتخب الوطني المغربي في المعسكر الإعدادي بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا لمواجهتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين.

وكان حكيمي انتقل إلى إنتر في “المركاتو” الصيفي الماضي، بقيمة مالية بلغت 45 مليون يورو، قادما إليه من نادي ريال مدريد الإسباني، كما سبق له أن تألق بقميص بروسيا دورتموند الألماني الذي لعب له على سبيل الإعارة.

يُشار إلى أن أشرف حكيمي تُوج بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى ستة، بعدما تُوج من قبل بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند.