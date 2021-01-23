صحيفة تركية تقرّب الإدريسي من نادي "فناربخشة"

دخل مسؤولو نادي فناربخشة التركي لكرة القدم في مفاوضات جادة ورسمية مع نادي اشبيلية الإسباني بغية الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أسامة الإدريسي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة “Aksam” التركية، فإن إدارة فناربخشة تريد التعاقد بدرجة أولى مع اللاعب برايت أوساي صامويل، نجم كوينز بارك رينجرز، وإذا ما فشلت صفقة التعاقد معه، فستتجه رأسا إلى النجم المغربي أسامة الإدريسي.

وقال علي كوج، رئيس فناربخشة، لوسائل الإعلام التركية، إن ناديه يرغب في تعزيز مركز الجناح ويريد ضم اللاعب برايت أوساي، وفي حال تعثرت الصفقة، فإن إدارته تريد الحصول على خدمات الإدريسي لستة أشهر دون وجود بند إلزامية الشراء.

يشار إلى أن نادي اشبيلية ونادي فناربخشة اتفقا إلى حد كبير على استئجار لاعب الجناح البالغ من العمر 24 عاما حتى نهاية الموسم، وتم إدراج بند شراء عقده نهاية الموسم، لكن ليس بشكل إلزامي.

الإدريسي الذي لم يستطع قضاء الوقت الذي يريده في إشبيلية، عبر عن إرادته الانضمام إلى الفريق التركي بغية خوض الدقائق الكافية، لا سيما أنه بات يعاني من عدم اللعب كثيرا تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي.

وقد انتقل الجناح المغربي من الكمار إلى إشبيلية مقابل 12 مليون يورو في بداية الموسم، لكن حُكم عليه بالجلوس كثيرا على دكة البدلاء، خاصة في الأسابيع الأخيرة. كما غاب عن المباريات الأولى لناديه بسبب الإصابة.