صراع بين حارسي سيارات ينتهي بجريمة قتل مروعة

صراع بين حارسي سيارات ينتهي بجريمة قتل مروعة
صورة: أرشيف
الإثنين 31 ماي 2021 - 20:42

أدى صراع نشب، مساء الإثنين، بين حارسين غير مرخص لهما لاستغلال موقف سيارات وسط مدينة فاس إلى مقتل أحدهما في طريق نقله إلى المستشفى، متأثرا بطعنة بليغة تلاقها باستعمال السلاح الأبيض على يد غريمه.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فقد دخل الضحية في خلاف مع المشتبه فيه حول استغلال موقف عشوائي للسيارات بزنقة الأخضر غيلان وسط مدينة فاس، قبل أن يتطور النزاع بينهما إلى تعريض الهالك لطعنة قاتلة باستعمال السلاح الأبيض.

المصادر ذاتها أفادت بأنه تم توقيف المشتبه فيه من طرف العناصر الأمنية، قرب حي الملاح، فترة قصيرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، مشيرة إلى أن الضحية كان، قيد حياته، عازبا ويبلغ من العمر حوالي 36 سنة، بينما المشتبه فيه كان يستعد للزواج ويوجد بدوره في عقده الرابع.

وبينما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.

جريمة قتل شجار فاس موقف سيارات

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‫تعليقات الزوار

14
  • نورالدين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:07

    شفتو هاد الفوضة فين وصلاتكم لاحول ولا قوة الا بالله

    62
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  • الله بلطف بنا
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:09

    لازم المسؤولين يلقاو شي حل . البطالة كتولد الاجرام و الانحراف هدشي ولا كيخلع

    56
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  • لا حول و لا قوة الا بالله
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:10

    يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على اي شخص يحمل سلاح ابيض و ردع كل مظاهر و تصرفات الكلاخ من جيلي اصفر الى بلوكاج الطرامواي .البلد ذاهبة نحو الهاوية و هناك انحدار اخلاقي غير مسبوق

    64
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  • مغربي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:12

    حراس غير مرخص لهم يحملون اسلحة بيضاء مما يبين على ان كل من يوقف سيارته عندهم في خطر اسلحة بيضاء هنا وهناك لا حسيب ولا رقيب من اين تأتي من يبيعها من يصنعها يجب معاقبة كل من يروجها كما كان في عهد ادريس البصري لا يسمح حتى بحمل موس عادي

    67
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  • محمد لعيوني
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:14

    يجب تغيير القانون الجنائي فورا
    حمل السلاح تصبح ظاهرة خطيرة وبالتالي بجب التشديد في حيازته بعقوبات تصل إلى خمس سنوات
    حمل السلاح الأبيض كمن يحمل مسدس
    في اقل من أسبوع اكثر من سبعة ضحايا آخرهم ضابط الأمن
    نحن مستعدون ان ندعم ميزانيات السجون ولو بضرائب إضافية لسجن هولاء
    حياتنا أصبحت على كف عفريت بجب دق ناقوس الخطر

    41
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  • taoufik
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:18

    الاغلبيه ديل الكارديانات، مجرمين و قتله، الحمله في وسائل التواصل الاجتماعي، لم تأت عن جهل، الالاف يتعرضون للابتزاز يوميا، سؤال أين الأمن، لماذا هذا السكوت؟؟؟؟؟ بدأ الجيلي الأصفر يعود تدريجيا اليوم في البيضاء، و بعض المدن، هدا الصيف يندز بمواجهات داميه، ،،.،

    38
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  • احميدة
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:28

    على الحكومة تقديم استقالتها فورا لأنها عجزت عجزا تاما عن حماية المواطنين الأبرياء من المجرمين حاملي السيوف والسكاكين كما عجزت أيضا عن تعديل القانون الجنائي بخصوص أدوات القتل وعدم إعادة النظر في وضعية السجون ذات خمسة نجوم بالإضافة إلى تجميدها قانون تنفيذ عقوبة الإعدام.

    14
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  • السيبة
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:28

    عدد المقتولين بالسلاح الأبيض في ظرف اسبوع كامل 9 قتلا كلهم بالسلاح الأبيض من طرف المجرمين نحن أكثر من سوريا والعراق بالله عليكم يا مسؤولين ماذا تنتظرون لماذا لاتطبقون شرع الله في هؤلاء المجرمين وإلا سننظر أكثر من هذا أسفي وحده 3 جرائم قتل في ظرف 4 ايام والدار البيضاء وسلا ووووالخ ننتظر الجواب منكم واش خايفين من شي دولة قولوها لينا

    10
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  • نورالدين المعتدل
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:29

    السلامة يا رب كثر القتل والتقتيل والاجرام والفساد لطفك يا آلله ولا نسألك الرد لقضاءك ،لا حول ولا قوة الا يالله. علامة من علامات قيام الساعة كثر الهرج

    4
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  • ابراهيم امريرت
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:33

    ها المعقول كان بالأحرى على السلطات تراقب هاد المجرمين والقتالة عواض مايراقبو الناس لي مدايراش الكمامة ويستخلصوا منهم 300درهم

    10
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  • متتبع
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:33

    إنها مسؤولية من وكلت لهم حماية الملك العام من الاستغلال، لهذا وجب محاربة أصحاب الجيلي بكل تلويناتهم.
    إنا اؤدي الضريبة السنوية على السيارات. إذن من حقي الوقوف بالشارع العام وبالمجان

    12
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  • السلاح المباح
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:35

    يظهر الدولة لا تريد الحسم في ظاهرة السلاح الابيض الى حد اصبح التباهي به امام الملأ كاننا في العصور الوسطى . و الكارثة العظمى أن القواة العمومية أصبحت مستهدف به .في الولايات المتحدة بمجرد وضع موقوف يده في جيبه يتم التصدي له بشراسة الى حد قتله من طرف الشرطة . أما نحن فالشرطي اصبح مستهدفا و بكثافة .. نؤكد أن الدولة لا تريد التعامل بصرامة مع هذا المشكل .. أحكام مخففة تعطي حالة العود و اصبح السلاح الابيض رمز للرجولة المزيفة

    8
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  • اجديك
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:35

    في الآونة الأخيرة تعالت اصوات حول الفوضي التي يخلقها هؤلاء الحراس والتي لانجدها إلا في بلدنا بعد تضايقات اصبح يعيشها الناس في كل محطة وعند كل توقف، في الوقت الدي نري فيه المسؤولين غايبين ، اليوم ومع هاته الفاجعة التي نتاسف لها، فقد حان الوقت لوضع حد لهاته الخروقات وهاته الفوضي، قد نتفهم الوضع وقد نقول الله يكون في العون، لكن هناك تجاوزات وكأن الامر او المحطات أصبحت ملكا خاصا لهؤلاء الحراس، وقد يزيد الوضع اكتر خطورة ان لم تتخد الإجراءات اللازمة لمزوالة هاته المهنة التي لانراها الا في بلدنا كما سبقت الإشارة.

    9
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  • sami
    الإثنين 31 ماي 2021 - 21:36

    اما ان الاوان لفرض الامن وتخليص المواطنين من الشمكارا حارسي السيارات لا اخلاق لاتربية لا هم يحزنون…ورم خبيث ها هما تيتقاتلو

    10
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