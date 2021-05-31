صراع بين حارسي سيارات ينتهي بجريمة قتل مروعة

أدى صراع نشب، مساء الإثنين، بين حارسين غير مرخص لهما لاستغلال موقف سيارات وسط مدينة فاس إلى مقتل أحدهما في طريق نقله إلى المستشفى، متأثرا بطعنة بليغة تلاقها باستعمال السلاح الأبيض على يد غريمه.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فقد دخل الضحية في خلاف مع المشتبه فيه حول استغلال موقف عشوائي للسيارات بزنقة الأخضر غيلان وسط مدينة فاس، قبل أن يتطور النزاع بينهما إلى تعريض الهالك لطعنة قاتلة باستعمال السلاح الأبيض.

المصادر ذاتها أفادت بأنه تم توقيف المشتبه فيه من طرف العناصر الأمنية، قرب حي الملاح، فترة قصيرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، مشيرة إلى أن الضحية كان، قيد حياته، عازبا ويبلغ من العمر حوالي 36 سنة، بينما المشتبه فيه كان يستعد للزواج ويوجد بدوره في عقده الرابع.

وبينما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.