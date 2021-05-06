صربيا تشيد بالجهود المغربية لحل قضية الصحراء

أثنى وزير خارجية جمهورية صربيا على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي ما فتئت تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي ودائم لقضية الصحراء، وذلك بروح من التوافق والواقعية والامتثال التام لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الــ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، حيث يقوم نيكولا سيلاكوفيتش، وزير الخارجية الصربي، بزيارة إلى المغرب يومي 5 و6 ماي الجاري.

واعتبرت جمهورية صربيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، حلا جادا وموثوقا به، وفق بيان مشترك بين خارجيتي المغرب وصربيا توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، بالدينامية المثمرة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، فضلا عن التنسيق الممتاز بين المملكة المغربية والجمهورية الصربية داخل أروقة المنظمات الدولية.

ونوه نيكولا سيلاكوفيتش بالمكانة الرائدة التي أضحى يحتلها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، كقطب للاستقرار والازدهار في المنطقة ككل.

كما أشاد المسؤولان المغربي والصربي بالتدبير النموذجي للبلدين في مكافحة جائحة كورونا وبنجاح حملة التلقيح، مشيرين في السياق ذاته إلى التطور الإيجابي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وصربيا على الرغم من السياق الحالي الذي تخيم عليه تداعيات الجائحة، واتفقا على تعزيزها أكثر في ضوء الإمكانات الهائلة التي يزخر بها كلا البلدين.

وأعلن الوزيران عن عقد الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في بلغراد يومي 23 و24 يونيو 2021، على أن يسمح الوضع الصحي بذلك.

وقد تم عقد اجتماع تحضيري للدورة المذكورة على مستوى الرئيستين المعينتين: وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي عن الجانب المغربي، ووزيرة التجارة والسياحة والاتصالات تاتيانا ماتيتش عن الجانب الصربي، خلال شهر مارس 2021 عن طريق تقنية الاتصال المرئي.

ومن أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في أفق تحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة من قبل البلدين، اتفق المسؤولان على بناء علاقات ممتازة على جميع المستويات، تقوم على روح الصداقة والثقة المتبادلة واحترام مبدأ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويتواصل تعزيز الإطار القانوني الثنائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية جمهورية صربيا ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى برنامج التعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والاتصال (2021- 2024)، واتفاق بشأن التعاون في مجال الدفاع سيساهم في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية.