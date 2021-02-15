صرخة فم العنصر

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تعليقات الزوار1
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16:17
هشام الصغير خارج "الأصالة والمعاصرة" بوجدة
انا اعيش خارج المغرب ولا اعرف لمذا يمنع سكان البادية بالبناء على اراضيهم.؟ هل من احد يوضح لنا هذا المنع. مالمراد من هذا المنع؟