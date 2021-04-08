صعقة كهربائية تسلب حياة رجل ضواحي تاونات

صعقة كهربائية تسلب حياة رجل ضواحي تاونات
صورة: أرشيف
الخميس 8 أبريل 2021 - 20:39

لقي شخص (ع.م) يبلغ من العمر حوالي 40 سنة حتفه على الفور، مساء الخميس، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بعملية ترميم غرفة مهجورة تابعة لمنزله الطيني الكائن بدوار الرتيميين، التابع لجماعة الولجة بإقليم تاونات.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الضحية متزوج وأب لـ4 أطفال، مبرزة أن هذا الحادث وقع أثناء قيام الهالك بالحفر على أحد جدران الغرفة المذكورة، وذلك قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية مميتة بعد لمسه سلكا كهربائيا كان مدفونا داخل الجدار.

وبينما فتحت مصالح مركز الدرك الملكي للولجة، التي انتقلت عناصرها إلى المكان، تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي قبل تسليمها لعائلته قصد الدفن في وقت لاحق.

إقليم تاونات الدرك الملكي صعقة كهربائية مستشفى الغساني بفاس

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